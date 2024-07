Rekordot döntött a tanító szakra felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Több mint tíz éves rekordot döntött a tanító szakra bejutott felvételizők száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Az elsősorban pedagógusokat és segítő szakembereket képző intézmény különböző alap- és mesterszakjain minden várakozást felülmúlva a tavalyinál is több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait.

Július 24-én, szerdán este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2024-es felsőoktatási felvételi ponthatárokat – összesen 121 ezren tudták meg, melyik egyetem/főiskola mely szakán kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat idén szeptemberben. A többek között pedagógusokat és segítő szakembereket képző, a váci mellett ma már budapesti campusszal is rendelkező Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a tavalyi után újabb csúcsot döntött a felvett hallgatók száma: míg a 2023-as általános felvételi eljárásban 331, idén (a hitéleti szakok nélkül) 395 jelentkező került be a képzésekre.

A tanító szakon például több mint tízéves rekord dőlt meg – mind az elsőhelyes jelentkezők, mind a felvettek száma jócskán meghaladta az elmúlt évek átlagát. Összesen 316 jelentkezés érkezett a BA-képzésre, 90 felvételiző pedig jelentkezési listája első helyére sorolta a szakot. A felvételizők közül összesen 72 leendő tanító kezdheti meg tanulmányait ősszel nappali és levelező tagozaton, de sokan választották a főiskola óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint szociálpedagógia szakját is.

„Tavaly országosan és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is csúcsot döntött a pedagógusképzésekre felvett hallgatók száma. Sokan – köztük mi is – úgy gondolták, hogy ez a 2023-ban megváltozott felvételi szabályoknak köszönhető, de szerencsére máshogy alakult. Idén is nagyon nagy számban jelentkeztek diákok a felsőoktatásba és a pedagógusképzésekre, ahogy az Apor pedagógusképzéseire is. Számunkra külön öröm, hogy a tanító szak, amely már egy évtizede az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak mögött kullog, idén népszerűbbé vált” – mondta Gloviczki Zoltán, az ország egyik legnagyobb múltú, 1929-ben alapított tanítóképzőjének szellemi és jogutódja, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.

A tanító szak népszerűsége valóban országszerte nőtt – az elsőhelyes jelentkezők száma több mint 30 százalékkal ugrott meg, majdnem 2000-en sorolták felvételi lapjuk első helyére a képzést, miközben az elmúlt tíz évben egyszer sem haladta meg az 1800-at az elsőhelyes jelentkezők száma. Márpedig ez fontos visszajelzést ad a felsőoktatási intézményeknek – a diákok ugyanis a számukra legvonzóbb szakot jelölik meg felvételi listájuk első helyén.

„Idén a nemzetiségi képzéseinken is voltak felvételizők, a német nemzetiségi mellett cigány/roma, sőt – ez országosan is ritka – szlovák nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógus szakos hallgatónk is lesz” – emeli ki az intézmény rektora. A főiskola pedagógusképzési kínálata kifejezetten gazdag: az óvodapedagógusnak készülő hallgatók magyar és angol nyelvű képzés közül választhatnak – utóbbi egyedülálló az országban –, emellett német, szlovák és roma/cigány nemzetiségi szakirányt is kínál az intézmény, ahogy a tanító szakon is több nemzetiségi szakirány érhető el.

Mesterképzéseik is népszerűek a felvételizők körében, a legtöbben a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA-szakon kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben, de sokan választották a neveléstudomány és a szociálpedagógia mesterképzést is.

A ponthatárok alakulását idén egyébként nemcsak a jelentkezők száma és teljesítménye, hanem a pontszámítási szabályok újabb változása is befolyásolta. A legtöbb szakon 2023-ban már nem volt kötelező az emelt szintű érettségi, és eltörölték a központi minimumponthatárt is, ebben az évben azonban már maguk a felsőoktatási intézmények dönthettek arról, milyen plusz teljesítményre adnak többletpontokat. Emellett az érettségi eredményekre vonatkozó szabályok is változtak – a középszintű érettségi a korábbinál jóval kevesebb pontot ér, ami a ponthatárokra is hatással volt.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola valamennyi induló szakját, budapesti képzéseit is meghirdeti a pótfelvételin. A képzések listáját és a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők néhány napon belül a felvi.hu oldalon és a főiskola honlapján, az avkf.hu-n is megtalálják, a jelentkezési határidő augusztus 7.

A diplomával rendelkezők augusztus 5-ig a főiskola szakirányú továbbképzéseire is jelentkezhetnek, amelyek közül több egyedülálló Magyarországon – ilyen például az atipikus fejlődésű gyerekekkel foglalkozó szakembereknek szóló, a 3D pedagógia vagy a digitális környezetpedagógia módszereit bemutató szakirányú továbbképzés. Ezekről bővebb információ ITT található.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Magyar Kurír