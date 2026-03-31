Rendhagyó módon zajlott Veszprémben idén a virágvasárnapi városi passió

A dramatizált jelenetek ezúttal is Krisztus jeruzsálemi bevonulásától a kereszthalálig vezettek. Több mint száz önkéntes – fiatalok, családok, lelkipásztorok és világi hívek – vállalták, hogy arcot adnak a történetnek. A tér ezúttal szűkebb volt, a körülmények egyszerűbbek, de a kimondott szavak, a felidézett tettek és események ereje így is elemi erővel érintette meg a jelenlévőket.

A passió végén Udvardy György veszprémi érsek szólt a hívekhez. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez nem csupán egy kétezer évvel ezelőtti történet felidézése.

Isten drámája az ember.

Ennek voltunk mi a részesei. Nemcsak úgy, hogy egy régi történetet idézünk fel, hanem úgy, hogy ez a dráma bennünk folytatódik – fogalmazott.

Az érsek hangsúlyozta: Isten szeretete nem ismer határokat, nem fordul el az embertől még akkor sem, amikor az eltávolodik tőle.

Soha nem mondja azt, hogy elég volt, soha nem mondja azt, hogy csalódtam benned – minden alkalommal meghallgat és magához ölel Krisztus miatt.

A főpásztor szerint a passiójáték különleges ereje éppen abban áll, hogy jelenvalóvá teszi mindezt: nemcsak megértjük, hanem át is élhetjük Isten jóságát.

Valósággá válnak a Szentírás szavai az életünkben – emelte ki, hozzátéve: így indulhatunk neki a nagyhétnek, megerősödve abban, hogy mit tett értünk Isten.

A jelenlévők – idősek, fiatalok és gyermekek – megrendülten követték végig az eseményeket. – Tudjuk, hogy ami itt történt, az a valóság. Ugyanakkor az életet jelenti számunkra – fogalmazott az érsek, aki arra bátorította a közösséget, hogy az élményt vigyék magukkal a hétköznapokba is.

Udvardy György külön köszönetet mondott mindazoknak, akik a passió megvalósításában részt vettek: a szereplőknek, a szervezőknek, és Kiss György rendezőnek, aki immár több éve vezetője a misztériumjátéknak. Kiemelte Gál Richárd főigazgató és munkatársai gyors segítségét is, akik rövid idő alatt biztosították a helyszínt. – Az idei esztendő különös kihívást jelentett, mégis ugyanazt élhettük át a tornatermi környezetben is, mint a számunkra megszokott helyszíneken – mondta.

A virágvasárnapi passió idén is betöltötte küldetését: segített ráhangolódni a nagyhét eseményeire. A külső körülmények megváltoztak, de a lényeg változatlan maradt: Isten jósága és szeretete ezúttal is megtapasztalhatóvá vált.

