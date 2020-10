Rendkívüli Mariathon – A Mária Rádió Mirjam adománygyűjtő kampányt indít

A Mária Rádió Mirjamnak idén komoly kihívásokkal kellett megküzdenie, ugyanakkor példátlan mértékű fejlődésre is lehetőségük nyílt. A járvány és az ehhez kapcsolódó intézkedések okozta nehézségek ellenére sikerült további sugárzási jogot szerezniük Szlovákia területén. Szeptemberben megkezdték sugárzásukat az érsekújvári FM 94,6-os frekvencián is, amely a rozsnyói FM 90,5-ös frekvenciával együtt most már a második, saját, teljesen önálló sugárzási sávjuk.

Most, hogy ismét korlátozták a szentmisék látogatását, újra megkezdték az élő szentmisék közvetítését közösségi oldalukon a hét minden napján 15 órakor.

Sajnos a korlátozások nagymértékben befolyásolják az önkéntesek tevékenységét, így ezen feladatok nagy része is a kis létszámú stábra hárul.

A jelenlegi helyzet komoly terheket ró a rádióra is, ezért október 22-én és 23-án rendkívüli Mariathon keretein belül szeretnék buzdítani a kedves hallgatókat és olvasókat, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a rádió működéséhez és fejlődéséhez. Ez idő alatt számos élő műsorral jelentkeznek majd, melyben megszólalnak önkénteseik, támogatóik, de alkalmazottaik és a rádió vezetői is. Október 22-én és 23-án reggel 7-től este 21 óráig várják a hívásokat az adományvonalukra a 035/ 7 72 72 72-es számon.

A Mária Rádió Mirjam fenntartása elképzelhetetlen a hallgatók összefogása nélkül, és ezekben az időkben kiemelten szükségük van a hallgatói család támogatására. Jelenleg ez az egyetlen rádió Szlovákiában, amely napi 24 órás, magyar nyelvű műsort sugároz. A további részletekért hallgassák a rádió műsorát Érsekújvárban az FM 94,6-os, Rozsnyón az FM 90,5-ös, Komáromban az FM 88,3-as, Telkibányán az FM 100,6-os, valamint interneten a www.mariaradio.sk oldalon keresztül.

A befolyt támogatásokat a rozsnyói és érsekújvári adók működési költségeinek fedezésére fordítják.

Amennyiben támogatni szeretné a Mária Rádió Mirjam tevékenységét, többféle módon is megteheti:

– postai csekken: csekket igényelhet a rádió bármelyik elérhetőségén, valamint kérésre az ingyenes magazin mellé is csomagolnak. A csekken fel kell tüntetni: „MARIATHON” („správa pre adresáta”);

– banki utalással: adományaikat a következő számlaszámra küldhetik: SK69 0900 0000 0050 2511 3346 Mária Rádio Mirjam, občianske združenie, Jókaiho 6., 945 01 BIC: GIBASKBX, bank megjelölése: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇ A.S. Az utalásnál megjegyzésként fel kell tüntetni: „MARIATHON”;

– személyesen: a rádió épületében: Jókaiho 6., 945 01 Komárno.

Isten fizesse meg anyagi áldozataikat!

Forrás és fotó: Mária Rádió Mirjam

