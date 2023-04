Rétvári Bence: a magyar nemzetnek különleges adomány Ferenc pápa látogatása

Rétvári Bence először annak jelentőségét hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa 2021 után, két esztendőn belül már második alkalommal látogat Magyarországra.

Az államtitkár felidézett egy személyes emléket, amikor a Vatikánban járva egy 16. századi történelmi világtérkép Magyarországot ábrázoló részén megpillantotta Vác városát. Számára ez is kifejezte akkor, hogy mit is jelent a magyar keresztény kultúra.

Elmondta: egy ferences kolostorban, beszélgetések közben fogant meg az a gondolat, hogy egy dallal lehetne tisztelegni az újabb pápalátogatás előtt. Sikerült is kiváló művészeket az ügy mögé állítani. A dallal közvetíthető az öröm amiatt is, hogy Ferenc pápa mennyire tiszteli a magyarok keresztény hitét, a nemzet megtartó erejét, és ezt az egyházfő ki is fejezte.

A dal bemutatóján elhangzott, hogy az államtitkár Toldi Tamás énekes-dalszövegírót és Pálinkás Gergely zeneszerzőt bízta meg a dal elkészítésével, ők pedig neves művészeket nyertek meg a produkcióhoz. A bemutatón szintén részt vevő Keresztes Ildikó és Vastagh Csaba énekes hangsúlyozták, hogy a dal nem a pápalátogatás hivatalos dala, „ennek nincs különösebb jelentősége, mert ez nem dalverseny”, nem kívánnak versenyezni a hivatalos produkcióval. Mindkét művész megtisztelőnek érezte a felkérést, egy pillanatig sem gondolkoztak azon, hogy elfogadják-e. Bíznak benne, hogy a dal sokakat inspirál majd.

A dal elkészítésében szintén közreműködő, jelenleg külföldön tartózkodó Varga Miklós énekes videoüzenetében mindenkinek szeretettel ajánlotta a dalt, amelyben az énekeseket Szirtes Edina Mókus hegedűn, Heinczinger Mika pedig furulyán kíséri.

A Magyar fohász 2023 című dal hamarosan hallható lesz a rádiókban, a videoklipet pedig április 18-án forgatják, megjelenése az azt követő napokban várható – mondta el az MTI kérdésére Toldi Tamás.

Forrás: MTI

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír