Rómába zarándokoltak a debreceni püspökök

Debrecenben három keresztény felekezet püspökségének van székhelye. A református, a római katolikus és a görögkatolikus püspökök testvéri kapcsolatban vannak egymással a városban, aminek jele az is, hogy a három egyházi elöljáró havi rendszerességgel találkozik informális beszélgetés és közös imádság keretében.

Ez az ökumenikus lelkület illik is a hely szelleméhez, hiszen Debrecen az a város, ahol 1991-ben II. János Pál pápa elhelyezte a felekezetközi megbékélést jelképező koszorút a 17. századi ellenreformáció idején üldöztetést szenvedett protestáns prédikátorok emlékművén, a gályarabok emlékoszlopán.

Fekete Károly református püspök, Palánki Ferenc római katolikus püspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita 2017-ben, a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóján együtt látogattak el Genfbe, ahol találkoztak Olav Fykse Tveittel, az Egyházak Világtanácsa akkori főtitkárával is.

A három püspök mostani római látogatása e közös ökumenikus utazás folytatása, amely a világjárvány miatt eddig váratott magára.

A római látogatás során a debreceni püspökök szeptember 28-án részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, melyen Ferenc pápa katekézisében az imádságot állította tanítása középpontjába. Hangsúlyozta, hogy az imádkozó ember kapcsolata elmélyül Istennel, és ez a boldogság igazi forrása; utalt a gazdag ifjú bibliai történetére, aki az evangélium szerint szomorúan távozott el Jézus közeléből, mert inkább nagy vagyonához ragaszkodott. A pápa rámutatott: a gazdagság sem menti meg az embert a szomorú élettől, ám az imádságos Istenhez fordulás boldogsághoz vezet.

A debreceni egyházi elöljárók az általános kihallgatás után találkoztak a Szentatyával. Ajándékként egy a II. János Pál pápa 1991-es debreceni látogatásáról készült, egyedi díszkötésű albumot nyújtottak át Ferenc pápának; az album Hapák József fotóit és az akkor elhangzott beszédek szövegét tartalmazza angol és magyar nyelven. A pápa örömmel fogadta az ajándékot, magyarul is köszöntve a püspököket, és a rövid beszélgetés során megerősítette szándékát, hogy hamarosan ismét Magyarországra kíván látogatni.

A rövid római látogatás során a debreceni püspöki delegáció a Pápai Magyar Intézet vendégszeretetét élvezte.

A főpásztorok találkoztak Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa elnökével, aki előrevetítette a Niceai Zsinat (325) és az Augsburgi hitvallás (1530) közelgő évfordulóit, amelyek jelentős ökumenikus eseményként állnak majd előttünk.

A debreceni püspökök látogatást tettek a Collegium Germanicum et Hungaricumban, a Szent Atanáz Kollégiumban és az Orientale Intézetben, ahol az intézményvezetőkkel történt találkozás mellett elbeszélgettek az ott tanuló magyar kispapokkal is. Római programjuk részeként Habsburg-Lotharingiai Eduárddal, Magyarország szentszéki nagykövetével is találkoztak. A találkozók közben megtekintették a Vatikán és Róma legfontosabb egyházi helyszíneit.

A Vatikáni Rádióban Vértesaljai László, a magyar szerkesztőség vezetője kérdezte őket római útjukról.

Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület Sajtószolgálata



Fotó: Törő András; Vatican Media



Magyar Kurír