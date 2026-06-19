Sajtóközlemény a katolikus–ortodox párbeszéd pannonhalmi tanácskozásáról

A Római Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház Közötti Teológiai Párbeszédért Felelős Nemzetközi Vegyesbizottság Koordinációs Testülete, amelynek Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdításáért Felelős Dikasztérium prefektusa és Jób pizídiai metropolita, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus képviselője a társelnökei, 2026. június 15. és 19. kötött a történelmi jelentőségű Pannonhalmi Főapátságban ülésezett.

A Testület munkájának testvéri szeretettel és a vendéglátás bencés kultúrájával adott helyet Hortobágyi T. Cirill OSB főapát és a monostor szerzetesi közössége. A Koordinációs Testület tagjai rendkívüli kiváltságnak tartják, hogy a 996-ban alapított Főapátság lelkileg felemelő környezetében és az imádság légkörében tanácskozhattak.

A találkozó során állami szervek vezetőinek és a helyi egyházak és keresztény közösség képviselőinek jelenlétében Cirill főapát hírül adta, hogy Az igazság párbeszéde címmel napvilágot látott a katolikus–ortodox párbeszéd dokumentumainak és szövegeinek első magyar fordítása. A bejelentést nagy örömmel fogadták a Testület tagjai és a jelenlévő vendégek.

A két társelnök szívből köszönetet mondott és kifejezte elismerését, kiemelve, hogy a kötet jelentős szerepet játszik a Nemzetközi Vegyesbizottság munkájának szélesebb körű megismertetésében.

A Koordinációs Testület elsődlegesen a tévedhetetlenség témáját teológiai és történeti szempontból taglaló szövegtervezet átdolgozott formájával foglalkozott. A Testület tagjai mélyreható és termékeny párbeszédet folytattak a szövegről. Azt a döntést hozták, hogy a szöveg több szakasza is további átdolgozást és tisztázást igényel, és csak ezután terjeszthető a Bizottság plenáris ülése elé. Ennek értelmében a tervek szerint 2027 júniusában a Koordinációs Testület ismét ülésezni fog.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír