Sajtótájékoztatón értékelték az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Erdő Péter bíboros, prímás a világeseményt értékelve elmondta, a kongresszus lebonyolításában nagyon sokan vettek részt. Az Egyház tapasztalata is segítségünkre volt, hiszen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága az előkészítés kezdetétől figyelemmel kísérte a szervezést. Minden résztvevő megtapasztalhatta, hogy

Isten itt működik a világban, övé a világ és mi is az övéi vagyunk.

Minden pusztulás és katasztrófa ellenére Isten jelenléte a világban egy szelíd erő. Ahogyan a Szentírásban, Illés próféta történetében olvashatjuk, Isten nem a szélvészben vagy a tűzben van jelen, hanem az „enyhe szellő susogásában” (vö. 1Kir 19,11–12). Ezt a szelídséget tapasztalhatták meg azok is, akik részt vettek a gyertyás eucharisztikus körmeneten. Erdő Péter bíboros arról is beszámolt, Ferenc pápa nem számított arra, hogy ilyen derűs fogadtatásban részesül.

„Hálát kell mondanunk a kongresszus sikeréért!” (Erdő Péter bíboros hálaadó imádságát ITT olvashatják.) A világesemény előkészületi idejében kialakult a plébániák szentségimádási gyakorlata, ezt érdemes megtartani a jövőben is. Sok új zenei, liturgikus és képzőművészeti alkotás készült, amelyek tovább hirdetik a NEK üzenetét. Erdő Péter bíboros azt is felvetette, hogy a kongresszus válogatott anyagát a közeljövőben el szeretnék küldeni az egyes országok nemzeti eucharisztikus kongresszusi megbízottainak is. Az előkészület idején sikeresen zajlott a plébániák megújulása, ezt is folytatni szeretnék. Erdő Péter bíboros arról is beszélt, elgondolkodnak majd azon, hogy a jövőben a Margit-szigeten tartsák meg a majálist.

Imádkozzunk egymásért tovább, hogy azok a gyümölcsök, melyek a kongresszushoz kapcsolódva keletkeztek, tovább éljenek. Köszönöm mindenkinek a nagylelkű hozzájárulást.

– zárta értékelését Erdő Péter bíboros.

A vidéki előkészülettel, tapasztalatokkal kapcsolatban Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási püspöki helynöke elmondta, hogy a világeseményre több mint kétezer településről érkeztek hívek. Úgy fogalmazott: „Az eucharisztikus kongresszus alatt a hitünk egybeszőtte a fővárost a vidékkel, a Kárpát-medencével és az egész világgal.” Sokan vettek részt a Szeged-Csanádi Egyházmegye szentségimádás-iskoláján, de az óföldeáki egyházmegyei találkozó is sikeres volt. Ezt a jövőben is megszervezik, csakúgy, mint a felkészülést szolgáló Face2Face imaestet.

Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke az esemény számadatait ismertetve elmondta, a kongresszuson 83 országból regisztráltak, többek között Tanzániából, Togóból, Srí Lankáról és Vietnámból is. Korosztályok szerint a legtöbben a 16 és 25, valamint a 46 és 54 év közöttiek voltak jelen. Az ország több pontján volt szeretetvendégség, a fővárosin több mint hatszáz rászorulónak adtak enni. A kongresszus alkalmain, szentmiséin 76 kórus működött közre, a Statio Orbis pápai szentmisén 2100 tagú kórus énekelt. A közösségek szentségimádásán 40 közösség tagjaiból álló kórus végezte a zenei szolgálatot, a hívek 120 papnál gyónhattak. A Hungexpón tartott katekéziseken, tanúságtételeken, szentmiséken és előadásokon öt kontinens 40 országából több mint 60 előadó beszélt a nagyszámú közönség előtt. A családi napra és a KATTÁRS rendezvényére 20 ezer ember látogatott ki. A Kossuth téri szentmisét követő gyertyás eucharisztikus körmeneten 200 ezer körül volt a résztvevők száma.

A kongresszust hirdető felmatricázott mozdony 642 ezer kilométert tett meg. A rendezvényre több mint 600 busszal érkeztek zarándokok. A Hősök terén 2000 négyzetméteres színpad épült fel, a kihelyezett kordon hossza elérte a 10 kilométert, a résztvevők 19 ezer széken foglalhattak helyet. Több mint 600 újságíró adott hírt az eseményről a világ 250 országába. 50 szinkrontolmács működött közre, az önkéntesek mintegy 75 ezer órát dolgoztak, a szolgálatot teljesítők átlagéletkora 33 év volt. A legidősebb, a 82 éves Lelovics Sarolta szülei az 1938-as kongresszuson ismerkedtek meg egymással.

Lackfi János író, költő, a NEK egyik hírnöke a rendezvényt értékelve azt emelte ki, hogy a programok a kereső embereket is megszólították.

A NEK szervezői minden közreműködőnek megköszönték a segítséget. A közeljövőben igyekeznek minden fontos eseményt megosztani a NEK YouTube-csatornáján. Várják a világeseményen részt vevők élménybeszámolóit, ezt a https://monddeliec2020.com/ oldalon lehet megtenni. Zsuffa Tünde azt is elmondta, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik gyümölcse a Bízd rá magad! weboldal, ahol „minden életszakasz jellemző problémáira találhatunk megbízható szakmai segítséget nyújtó szervezetet, jó gyakorlatot a Magyar Katolikus Egyház ajánlásával”.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Ambrus Marcsi (NEK Titkárság)

Magyar Kurír