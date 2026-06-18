Sokszor láthatatlan, de fontos szolgálat – Sekrestyések lelkinapját tartották Csíksomlyón

A találkozó főszervezője, Opra István oroszhegyi plébános hangsúlyozta, az esemény hosszabb múltra tekint vissza, de a teljes egyházmegyét összefogó napot negyedik alkalommal szervezték meg. A találkozás lehetősége elengedhetetlen minden egyházi dolgozónak, így a sekrestyés munkatársak támogatására is figyelmet fordítanak.

„Papoknak, kántoroknak van lelkinap, különböző találkozási lehetőség, de a sekrestyéseknek nincs. Ezért született meg ez az ötlet, hiszen ők is az egyházhoz tartoznak, fontos, hogy legyen egy ilyen ismerkedési, továbbképzési lehetőségük. Mivel a (gyulafehérvári főegyházmegyében – a szerk.) idén a keresztség éve van, Kerekes László segédpüspök és Mihály András csíkszentgyörgyi segédlelkész előadása erről szólt, ugyanakkor volt egy kis ötletadás, eszmecsere, virágszőnyeg-készítés is – így állt össze elmélet és gyakorlat.”

Bennünk legyen a vágy megélni a kereszténységet

Mihály András segédlelkész előadásában kiemelte: él bennünk a keresztségünknek a tudata, amire kiskorunkból nem emlékezhetünk, de fontos, hogy minél jobban tudatosuljon bennünk, hogy a keresztség legfontosabb lépése, hogy legyen bennünk vágy kereszténynek lenni. Ez hív a sekrestyés szolgálatra is.

A csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmise prédikációjában Kerekes László segédpüspök kiemelte, mennyire jelentős ez a „láthatatlan” munka. A kívülállók kevésbé látják, mit jelent a sekrestyés szolgálat. Felidézte saját sekrestyés múltját is, példázva, mennyi koncentrációt és áldozatos odafigyelést takar a munka, melynek nehézsége, hogy hogyan válik valóban imádsággá.

A beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás és fotó: Romkat

Magyar Kurír