Súlyos harcok Hegyi-Karabahban – Ferenc pápa fogadta az Örmény Apostoli Egyház vezetőjét

Nagorno-Karabah (Hegyi-Karabah) hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik Sztálin 1921-es döntése következtében, azonban a túlnyomóan örmények lakta Hegyi-Karabah Autonóm Terület a Szovjetunió szétesése után az Örményországgal való egyesülésre szavazott. 1988-tól 1994-ig háborúban állt emiatt az Örményország által támogatott autonóm terület és Azerbajdzsán. 1991-ben a terület kivált Azerbajdzsánból. Az elmúlt hónapokban, 2020 júliusa óta számos összecsapás zajlott a felek között; Törökország nyíltan Azerbajdzsánt támogatja, a többi állam, köztük a Vatikán is diplomáciai megoldást sürget.

A szeptember 27-re virradó éjjel kitört súlyos harcok miatt II. Garegin katholikosz kérte, hogy előbb találkozhasson Ferenc pápával, aki az Angelus előtt fogadta őt.

A mintegy negyvenperces megbeszélés középpontjában a hegyi-karabahi konfliktus állt – tájékoztatott az ACI Stampa hírügynökség (a Catholic News Agency partnerügynöksége); még Rómában kérdezték a katholikoszt.

„A pápa kifejezte aggodalmát és fájdalmát. Azt is hozzátette, hogy az Angelus után mondott üzenetében is szót ejt majd a helyzetről, amit meg is tett” – nyilatkozta II. Garegin.

„Arra kértem szeretett testvéremet, Ferencet, hogy emelje fel szavát az igazság és a béke érdekében – folytatta. – Nagyon szívélyes volt a találkozásunk, mint korábban is minden alkalommal, és végül együtt imádkoztunk, hogy helyreálljon a béke.”

Ez volt a hatodik találkozás Ferenc pápa és az Örmény Apostoli Egyház vezetője között.

II. Garegin hangsúlyozta, fontosnak tartja a helyzet megoldását, de azt is, hogy a nemzetközi sajtó foglalkozzon a témával, és helyes ítéletet alakítson ki a helyzetről, annak érdekében, hogy helyre lehessen állítani az igazságot.

A katholikosznak le kellett mondania a Leonardo Sandri bíborossal, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusával, illetve Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa elnökével szeptember 28-ra megbeszélt találkozóit. II. Garegin kiemelte, mindkét vatikáni hivatallal jó a kapcsolata.

Az Örmény Apostoli Egyház Szent Júdás Tádé és Szent Bertalan apostolokat tartja alapítójának; Örményország tette először a világon államvallássá a kereszténységet 301-ben.

Az örmény ortodox egyháznak mintegy 9 millió híve van világszerte, közülük sokan diaszpórában élnek.

Ferenc pápa 2016-os örményországi látogatásakor kifejezte, szeretne teljes egységben lenni az Örmény Apostoli Egyházzal.

A Szentatya szeptember 27-i Úrangyala imádsága után fejezte ki aggodalmát a Kaukázusban kialakult súlyos helyzet miatt, és már júliusban is imádkozott a karabahi összecsapások áldozataiért:

Kedves testvérek!

Aggasztó hírek érkeztek a Kaukázus térségében zajló összecsapásokról. Imádkozom a békéért a Kaukázusban, és kérem a konfliktusban részt vevő feleket, hogy tegyenek konkrét, jóindulatú és testvéri gesztusokat, melyek nem erő és fegyverek alkalmazásával, hanem párbeszéd és tárgyalás útján vezethetnek a problémák megoldásához. Imádkozzunk együtt, csendben a békéért a Kaukázusban!





Forrás: Catholic News Agency



Fotó: Vatican.va



Magyar Kurír

(vn)