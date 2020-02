Száz éve született – Ferenc pápa és egy fiatal teológus beszélget II. János Pálról

Epicoco így ír az előszóban: „A kérdések általában tág határok között mozognak, a Szentatya válaszai találóak, őszinték és határozottak, látni engedik meglepő belső szabadságát, amely lefegyverző bátorsággal és hiteles ferenci egyszerűséggel párosul.”

A kötet nem Ferenc pápa Karol Wojtyłáról alkotott gondolatainak összefoglalása, még csak nem is interjúkötet. Párbeszéd Ferenc pápa és egy ifjú teológus, filozófus között II. János Pál életéről, lelkiségéről születésének 100. évfordulója alkalmából.

„Születésének 100. évfordulóját ünnepelve valóban úgy áll előttünk Wojtyła pápa, mint a »Nagy Wojtyła«, és érthető, hogy a Szent Péter téren összegyűlt tömeg a temetése napján miért kiáltotta: »Azonnal szent!«”

Ezekben a bizalmas párbeszédekben a beszélgetés gyakran az egész Egyházat érintő szempontokat érintett, mégis ott volt annak gondviselésszerű lehetősége is, hogy értékes részletek kerüljenek elő Ferenc pápa életéből” – írja Epicoco. A könyv stílusa „megőrzi a párbeszéd frissességét és a beszélt nyelv ízét”. A könyv társszerzője nyíltan megvallja azt is: „Hogy semmi kárba ne vesszen, összegyűjtjük a morzsákat, a maradékot (Jn 6,12) Ferenc pápa tanításának nagy, mindenki számára megszaporított kenyeréből. Maga az is tanítás, hogy megengedte, hogy fürkésszük a szívét és az elméjét.”

