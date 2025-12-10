Száz iskolás gyermek kiszabadult az emberrablók fogságából Nigériában

A hatóságok nem közöltek részleteket a szabadulás körülményeiről: egyelőre nem világos, hogy a gyerekeket egyszerűen elengedték, vagy tárgyalások eredményeként térhettek haza.

A november 21-i támadás során 315 embert raboltak el, köztük 289 általános iskolást, 14 középiskolást és 12 iskolai alkalmazottat. Ötven tanulónak sikerült azonnal elmenekülnie. Jelenleg még több mint száz diák van az emberrablók fogságában.

Egyre több az emberrablás

Az eset ismét ráirányította a figyelmet Nigéria északi részére, ahol válságban van a közbiztonság, fegyveres bandák – egy szélesebb illegális hálózat részeként – gyakran célozzák meg az iskolákat tömeges emberrablások céljából, hogy váltságdíjat követeljenek.

2014 óta, amikor a Boko Haram fegyveresei több mint kétszáz lányt raboltak el Chibokból, Borno államból, a nigériai iskolák elleni emberrablási hullám nem állt meg.

