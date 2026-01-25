Székely János megköszönte a tisztségéről leköszönő Varga Lajos váci segédpüspöki szolgálatát

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és egész katolikus közösségünk nevében hálásan köszönöm Varga Lajos püspök atya 20 éves püspöki szolgálatát. A Váci Egyházmegye általános helynökeként és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójaként rengeteget tett művészeti és kulturális értékeink megóvásáért, megismertetéséért, egyházi könyvtárainkért és múzeumainkért, annak az igazi szépségnek a szolgálatért, amely elválaszthatatlan a jótól, az igaztól és a szenttől.

De köszönöm hiteles főpásztori szolgálatát is, amellyel a liturgia méltó megünneplését, a megalapozott és mély tanítást, az egyházmegye ügyeinek odafigyelő és bölcs intézését végezte évtizedeken át. Püspöki jelmondata arra figyelmeztet, hogy az őrállónak mindig a magasban kell állnia (Speculator semper in alto stat).

Köszönjük Varga Lajos püspök atyának, hogy mindig az isteni igazságok, az isteni kegyelem és szépség magasából igyekezett szólni, cselekedni, utat mutatni. Kívánjuk, továbbra is ott állhasson a Mester közelében, és közvetíthesse az Ő fényét, kegyelmét, szépségét és igazságát.

