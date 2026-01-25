Székely János megköszönte a tisztségéről leköszönő Varga Lajos váci segédpüspöki szolgálatát

Hazai – 2026. január 25., vasárnap | 12:15
1

A Nunciatúra közleménye szerint 2026. január 25. keltezéssel XIV. Leó pápa elfogadta a 75. életévét betöltött Varga Lajos püspök lemondását a Váci Egyházmegye segédpüspöki tisztségéről. Az alábbiakban Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mond köszönetet Varga Lajos püspök szolgálatáért.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és egész katolikus közösségünk nevében hálásan köszönöm Varga Lajos püspök atya 20 éves püspöki szolgálatát. A Váci Egyházmegye általános helynökeként és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójaként rengeteget tett művészeti és kulturális értékeink megóvásáért, megismertetéséért, egyházi könyvtárainkért és múzeumainkért, annak az igazi szépségnek a szolgálatért, amely elválaszthatatlan a jótól, az igaztól és a szenttől.

De köszönöm hiteles főpásztori szolgálatát is, amellyel a liturgia méltó megünneplését, a megalapozott és mély tanítást, az egyházmegye ügyeinek odafigyelő és bölcs intézését végezte évtizedeken át. Püspöki jelmondata arra figyelmeztet, hogy az őrállónak mindig a magasban kell állnia (Speculator semper in alto stat).

Köszönjük Varga Lajos püspök atyának, hogy mindig az isteni igazságok, az isteni kegyelem és szépség magasából igyekezett szólni, cselekedni, utat mutatni. Kívánjuk, továbbra is ott állhasson a Mester közelében, és közvetíthesse az Ő fényét, kegyelmét, szépségét és igazságát.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Lambert  Attila (archív)

Magyar Kurír

#egyházmegyék #MKPK

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató