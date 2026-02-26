Személyi változások a Pécsi Egyházmegyében

Hazai – 2026. február 26., csütörtök | 11:01
A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök 2026. március 1-jei hatállyal, az érintettekkel való előzetes egyeztetést követően, az alább közölt személyi változtatásokat rendelte el – tájékoztatott a Pécsi Egyházmegyei Hivatal.

Miután egészségi állapotára hivatkozva benyújtotta lemondását a plébánosi hivatalról, Lankó József tiszteletbeli esperest, alsószentmártoni plébánost – köszönetnyilvánítás mellett – felmentette az alsószentmártoni plébánia és a Szent Ferenc cigány plébánia vezetése alól és nyugállományba helyezte.

Keresztes Andor esperes, máriagyűdi plébános – eddigi megbízatásai mellett – plébániai kormányzóként vezeti az alsószentmártoni plébániát és a Szent Ferenc cigány plébániát.

Várda Ferenc diakónusnak megbízást adott pasztorális koordinálásra az alsószentmártoni plébánia területén és a Szent Ferenc cigány plébániára vonatkozóan.

Takács Gábor kanonokot, aki 2022 szeptembere óta betegszabadságon van, egészségi állapotára való tekintettel – köszönetnyilvánítás mellett – nyugállományba helyezte.

