Szent Anna és Szent Joachim ünnepe Veszprémben

Sokan gyűltek össze a veszprémi székesegyházban – nagyszülők, nagymamák és nagypapák –, hogy Szent Anna és Szent Joachim közbenjárását kérjék.

Imádkozunk a nagyszülők generációjáért, azért, hogy bölcsen, Istennek tetsző módon tudják megélni az ő hivatásukat, és imádkozunk természetesen a gyermekekért, unokákért is, akik ott vannak a szívekben – mondta köszöntőjében Kulcsár Dávid káplán.

Szent Annáról sok adatot nem tudunk a történelemből, személyes élettörténetéről sem, de nagyon sok ábrázolás fennmaradt, különösen itt, Magyarországon is a barokk korból – mondta homíliájában Kulcsár Dávid atya.

A fiataloknak úgy kellene hozzáállniuk, odafordulniuk az idősebb generáció felé, ahogy a Boldogságos Szűz Mária odafordult édesanyjához, Szent Annához. Azt látjuk a fiatalok generációjánál, hogy sokszor úgy beszélnek az idősebbekről, hogy ők már nem értik ezt a mai világot. Úgy gondolják, hogy mi már nem beszélünk egy nyelvet. Az idősebbek már le vannak maradva. De nagyon sokszor még a fiatalabbak generációk között is érezhető ez a szakadás, hiszen olyan hihetetlen gyorsasággal változik a technika, hogy sokszor már nem is nagyon tudjuk követni, már nem is tudjuk áthidalni a generációk közti szakadékokat. Más a szóhasználat, más az értékrend, más az ízlés, mások a szokások.

De nagyon fontos tudatosítani, amit Ferenc pápa üzen számunkra az idősek harmadik világnapja alkalmából, amelyben a fiatal és az idős generáció közötti találkozás fontosságára irányítja a figyelmünket – hangsúlyozta a veszprémi káplán. – Ebben az üzenetben a Szentatya kifejezetten azokhoz a fiatalokhoz szólt, akik Lisszabonba indulnak, az ifjúsági világtalálkozóra, amelyre Ferenc pápa is igyekszik, hogy mielőtt elutaznak, keressék fel nagyszüleiket, vagy legalább egy magányos idős embert. Mert ezekből a találkozásokból,

a fiatal generáció és az idős generáció találkozásaiból hihetetlen mélységek és tapasztalatok tudnak megszületni.

Ebben az üzenetben arra is felhívja a figyelmet Ferenc pápa, hogy

egy idősebb ember barátsága, a vele való rokonság, kapcsolat segít a fiatalnak, hogy ne szűkítse életét a jelenre, és ne feledje, hogy nem minden az ő képességein múlik

– mondta prédikációjában Kulcsár Dávid atya.

A szentmise záró áldása után a ministránsokkal levonult a Szent Anna-oltárhoz, ahol Szent Anna ereklyéje előtt elimádkozták a Szent Anna-litániát, majd a nagyszülők imáját Szent Annához.

Ezt követően a szentély előtt személyes áldásban részesült minden nagyszülő, akik életére Isten kegyelmét, Szent Anna és Szent Joachim közbenjárását kérte a káplán.

