Szent Gellért a remény igazi zarándoka volt – A Nagybecskereki Egyházmegye védőszentjének ünnepe

A szentmise elején a házigazda megyéspüspök, Mirko Štefković köszöntötte a jelenlévőket, külön üdvözölve a szertartás főcelebránsát, Gangemi nunciust. Megköszönte, hogy elfogadta a meghívást, hogy vezesse a szentmisét és bátorítsa a híveket, majd arra kérte, tolmácsolja Leó pápának az egész egyházmegye hűségét és köszöntését.

Köszöntötte a jelen lévő püspököket – Đuro Džudžar bácskeresztúri görögkatolikus, Kiss-Rigó László szeged–csanádi, Fabijan Svalina szerémségi, Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspököt, Martin Roos nyugalmazott temesvári és Đuro Gašparović nyugalmazott szerémségi megyéspüspököt.

Arra hívta a híveket, hogy kérjék Szent Gellért közbenjárását, hogy ebben a reménytelenséggel sebzett világban az igazi remény zarándokai lehessünk, miként a szent püspök is az volt majdnem ezer esztendővel ezelőtt.

Gangemi nuncius homíliájában hangsúlyozta, hogy

csak az a remény képes beragyogni a sötétséget és a próbatételek óráit, amely a Krisztussal való kapcsolatból fakad.

Utalt a Péter első leveléből vett olvasmányra, amely arra szólítja a keresztényeket, hogy minden körülmények között legyenek készek szavakkal és tettekkel számot adni hitükről – de szelídséggel, tisztelettel és tiszta lelkiismerettel (vö. 1Pét 3,16). Nem agresszivitással, nem erőszakkal, hanem párbeszédben, hidakat építve, türelmesen, még akkor is, ha ennek nagy ára van. „Mert jobb jót cselekedve szenvedni, mint rosszat téve” (1Pét 3,17) – emelte ki a nuncius.

Szent Gellértről, az első csanádi püspökről szólva – akinek szolgálata gyümölcseként született a mai Nagybecskereki Egyházmegye – a nuncius így fogalmazott: „Tíz évszázaddal ezelőtt Gellért püspök Krisztus evangéliumát hirdette e vidék népének.

A fáradhatatlan tevékenység és elmélkedés, a szemlélődés és a cselekvés embere volt. Tanulmányainak mélysége és írásai ma is táplálnak minket.”

Szent Gellért öröksége számunkra azt mutatja, hogyan kell viszonyulnunk Isten igéjéhez: „A szavak özönében figyeljünk a Szentlélek által ihletett szóra.

Ez az ige nem távoli kincs, amelyet csodálunk, hanem életünket akarja átalakítani. A szeretet, a türelem, az alázat gyümölcseit fakasztja, eltávolítja a kevélységet, és élő reménnyel tölti meg a szívet”

– zárta gondolatait a szónok.

A szentmise végén Mellár József általános helynök a papság és az egész egyházmegye közössége nevében köszöntötte a születésnapját ünneplő megyéspüspököt.

Szöveg: Illés Hajnalka sajtóreferens

Fotó: Marko Miščević

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír