Szent Gellért úttörő volt – Megülték a Nagybecskereki Egyházmegye védőszentjének ünnepét

Az ünnepi szentmise kezdetén a házigazda, Mirko Štefković nagybecskereki megyéspüspök köszöntötte a szentmise főcelebránsát, Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspököt, valamint Német László belgrádi érsek-metropolitát, Đura Džudžar bácskeresztúri görögkatolikus püspököt, Fabijan Svalina szerémségi és Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspököt. Minden jelenlévőt arra kért, hogy imádkozzanak Szent Gellérthez, hogy „mindannyian helyt álljunk a nekünk rendelt küldetésben”.

Magyar nyelvű szentbeszédében Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspök bemutatta Szent Gellért életpályáját. Elmondása szerint Szent Gellért rakta le a mára szétdarabolt ősi egyházmegye alapjait és sarokköveit. Ő keresztelte, bérmálta az első híveket; ő alapította az első plébániákat, ő áldotta meg az első templomokat, ő toborozta, képezte, nevelte és szentelte fel az első papi generációt.

Szentbeszédében a nyugalmazott temesvári megyéspüspök kiemelte: „Gellért tetőtől talpig »úttörő férfi« volt. Egy új korszak hajnalának embere és a remény élő példája volt mind kortársai, mind pedig mindannyiunk számára, akik

ma – bár különböző országokban – az ő hagyatékában élünk, mozgunk és dolgozunk, legyen az a nagybecskereki, valamint a temesvári, illetve a szeged-csanádi egyházmegyében.

Mindenki közülünk ott áll, dolgozik és örömmel, teljes odaadással kínlódik, ahová a jó Isten és a sorsunk helyezett minket. »Itt élned, halnod kell«, mondja a költő a Szózatban. Ez reánk és életünkre, munkánkra vonatkozik; ebben kivétel nincs! Nem utolsó sorban vonatkozik ez a mi új püspökünkre is, akinek ma ünnepeljük 47. születésnapját” – utalt Mirko Štefkovićra. „Fiatalember, a legjobb éveiben járó, egészséges és munkabíró püspökünk van. Micsoda áldás ez egy egyházmegyére nézve, ennek papsága és hívei számára! Csak bátran hozzá kell fogni és előre haladni. Ne aggódjunk, ne féljünk, a jó Isten majd továbbra is gondoskodni fog rólunk!”

Horvát nyelvű szentbeszédében Fabijan Svalina szerémségi püspök a vértanúság kapcsán elmondta, hogy annak fogalma mára kitágult, de számos vértanú ma is arra szólít fel bennünket, akik megkeresztelkedtünk, hogy legyünk Jézus és az ő evangéliumának tanúi a mindennapi életünkben, a családban, az iskolában, a munkahelyen, az államok kormányzásában, a művészetekben, a tudományban, az üzleti világban és a közösségi oldalakon is. Majd utalt az egyházmegye védőszentjére, hangsúlyozva: „A mai idők semmiben sem különbözne azoktól, amelyekben Gellért élt és tevékenykedett. Ő ma is a reménység példaképe. Istenben teljesen elmerülve, hittel, reménnyel és szeretettel, a jövő idő prófétája lett. Életpéldája arra tanít bennünket, hogyan vessük bizalmunkat Istenbe, hogyan támaszkodjunk teljesen Isten ígéretére az életünkben, ami sosem okoz csalódást.”

A szentmise végén Mellár József általános helynök köszöntötte a születésnapját ünneplő nagybecskereki főpásztort, az egyházmegye papsága és hívőközössége nevében.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye

Fotó: Illés Hajnalka

Magyar Kurír