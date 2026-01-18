Szent Margit önmaga a béke szigete, a kiengesztelődés helye – Szentmisét ünnepeltek a Margitszigeten

Lassan fél évszázados hagyomány, hogy szentmisére gyűlnek össze a zarándokok az egyik legfontosabb magyar szentünk ünnepéhez kapcsolódóan az egykori domonkos kolostor romjainál felállított szabadtéri oltárnál. Az oltár előtt helyezték el Margit csontereklyéjét, az ünnepi alkalomra kiállították vezeklőövét, valamint Feszty Masa Szent Margit-festményének másolatát.

A liturgián nagy számban vettek részt hívek, köztük a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola oktatói, diákjai és szüleik, valamint megjelentek a lovagrendek képviselői is, hogy a szent királylány közbenjárását kérjék a magyar nemzetért.

Harmath Péter, a szentmisét szervező, rendező Budapest-Újlaki Sarlós-Boldogasszony Plébánia képviselő-testületének alelnöke köszöntötte az Árpád-házi Szent Margitra emlékezőket.

„Azt kérjük a Jóistentől, hogy Szent Margit szeretetét, hitét újítsa meg bennünk,

legyünk mi is egy olyan közösség, amely egyre mélyebben befogadja az Úristen gazdag, ajándékozó szeretetét”

– fogalmazott köszöntő szavaiban a püspök.

Martos Levente Balázs püspök homíliájában összekapcsolta közös témájuk alapján az elhangzott olvasmányokat, és a szeretet természetéről elmélkedett. Mind Ozeás próféta, mind Jézus példabeszéde, mind Pál apostol Isten ingyenes, kiválasztó szeretetéről szólnak, amely választ vár az embertől. Ózeás próféta szavaival Isten eljegyzi magának népét örökre, az evangélium példabeszéde a vőlegényre való várakozáshoz hasonlítja a föld életet, Pál apostol pedig azt írta a korintusiaknak, mint tiszta szüzeket akarlak titeket Krisztushoz vezetni.

A legnagyobb ajándék, amit az ember adhat, önmaga; Isten is önmagát adja az embernek, és azt kívánja, hogy az ember egész lényével válaszoljon erre a szeretetre.

A nagy szeretet gyakran ellentétek kibékítésén keresztül valósul meg. A szeretet egyszerre jelenti önmagunk az elfogadását, amilyenek vagyunk, és azt a törekvést, hogy a legjobb önmagunkat adjuk a másiknak. Aki szeret, vágyik arra, hogy minél többet adhasson, minél több módon fejezhesse ki szeretetét, és ritkán kerüljön olyan helyzetbe, hogy ne tudjon segíteni a másikon.

Pál apostol levelében utal az elfogadás hullámzására, amikor azt kéri: „Viseljetek el engem is”. Hol könnyebb, hol nehezebb ugyanis egymással békében lenni. Pál apostol azt kéri, a vitatkozás, az önvád és önvédelem hullámzása közepette, hogy a korintusiak ne a korlátait és végességét, hanem szolgálatának végtelen értékét vegyék észre. Fogadják el őt magát, de tekintsenek vele együtt arra az Istenre, akihez ő közelebb akarja segíteni őket.

Milyen lehetett élni Margit mellett? – tette fel a püspök a kérdést. Életét felidézve megállapította, nővértársai, királyi családjának tagjai feltehetően sokszor nehezen fogadták el őt, furcsállták és kényelmetlenül érezték magukat a közelében. El kellett fogadniuk őt, és valószínű, hogy egyre inkább vágyakoztak is, hogy szeresse őket. Idővel felismerték, hogy Isten érintette meg, és különleges szeretet él benne.

Margit gyermekkorától kezdve igyekezett válaszolni Isten hívására, megküzdött önmagával, környezetével és a világ sötétségével, és egyre nagyobb teret engedett Isten szeretetének.

Margit önmaga a „béke szigete”, a kiengesztelődés helye lett, mert megbékélt önmagával és felismerte saját hivatását.

A püspök kérdést intézett a hívekhez, különösen a gyerekekhez, kérve, vigyék magukkal a gondolatot: nekünk könnyű-e elfogadni önmagunkat? Vajon könnyű-e szeretni a legjobb önmagunkat? Rámutatott:

a tanulásunk, sportolásunk, munkánk, imádságunk és önmegtagadásunk mind a találkozásra készít elő: Istennel, önmagunkkal, a világgal és másokkal.

Mert azért tanulunk, hogy rácsodálkozzunk a világra, és elfeledjük önmagunkat. Azért sportolunk, hogy testünk egészséges és engedelmes eszköze legyen életünknek, szeretetünknek. Azért dolgozunk, hogy egyre bátrabban és szabadabban mind több emberrel együttműködhessünk egy igazi közösség építésében.

Végül hangsúlyozta, Árpád-házi Szent Margit a mennyben is figyel a rászorulókra, ezért kérhetjük közbenjárását, ha szeretnénk bátrabban helyet adni életünkben a találkozásnak és a békének.

A szentmise végén azért imádkozott a szónok, hogy Margit békességszerző élete, ahogy saját családjában és a népe számára a valódi kiengesztelődés helyévé tudott lenni, legyen követendő példa számunka a világ mai helyzetére tekintve. A püspök a gyerekekhez fordult: „Kedves gyerekek, a Jóisten adja meg nektek, hogy a bennetek lakó energiát és életet tudjátok őrizni, ahogy Margit tette! Megküzdve a saját sötétségeinkkel, a saját határainkkal, jobban tudjuk sugározni Isten végtelen békéjét. Az Úr legyen veletek!”

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír