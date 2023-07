Szentjánosbogarakkal találkozott a pécsi megyéspüspök Bólyon

A Szent Ignác-i lelkiségre épülő és a jezsuiták által támogatott, 30 évvel ezelőtt alapított Szentjánosbogár közösséget Dunakeszin két plébánia családjai hívták életre az 1980-as évek második felében, hogy keresztény lelkületű közösségben biztosítsanak lehetőséget a fiatalok számára a katolikus keresztény hit megismerésére és megélésére.

A Szentjánosbogár közösség legfontosabb törekvése azóta is a kereszténység megélése a mindennapokban. Az erre lehetőséget teremtő táborok és lelkinapok programját egyetemista fiatalok állítják össze, akik híd szerepet betöltve a korban hozzájuk közelebb álló generáció tagjaiként érthetővé teszik a fiatalabbak számára a hitet. A közösségben mindenki önkéntes alapon végzi feladatait az „ingyen kaptátok, ingyen adjátok” evangéliumi elv szerint, és célkitűzésük alapján szeretnének úgy világítani a világ sötétségében, mint a szentjánosbogarak – ez a közösség nevének értelmezése.

A festői szépségű töttösi tóparton ünnepelt tábori szentmiséhez a környékről érkezett idősebb Szentjánosbogarak is csatlakoztak. Felföldi László püspök szentbeszédében korunk társadalmának a fiatalok formálódó értékrendjét erősen befolyásoló és uniformizáló, a hagyományos családi értékeket eltipró és semmibe vevő hatásokról beszélt közvetlen stílusban a fiataloknak, az ő nyelvükön. A főpásztor hangsúlyozta, hogy különleges világban élünk, és talán soha nem volt még ennyire nehéz fiatalnak lenni, a családokat egyben és összetartani. A világ legprofibb szakemberei ugyanis folyamatosan azon munkálkodnak, hogyan csináljanak az emberekből, főként a fiatal generáció tagjaiból biorobotokat, biorabszolgákat.

„Ti, fiatalok, a ti teljes generációtok a számítógépektől és az okoseszközöktől függ. Ne legyetek olyan fiatalok, akik mind egysíkúan gondolkodnak, uniformizáltak, és nincs egyéni értékrendjük, mert a világ azt akarja, hogy ne legyen önálló gondolatuk.” A püspök azzal a kéréssel fordult a résztvevőkhöz, hogy legyen bennük egyéniség, találják meg saját stílusukat, ami valóban az övék, nem csupán egy divathóbort, amely a személyiségük és az egyéniségük ellen vét.

„Isten egyetlenegyet teremtett mindnyájunkból. Találjátok meg önmagatokat, ám ne feledjétek, hogy ez küzdelem és harc, mert az értéket felkutatni mindig a nehezebbik út. Ne sodródjatok a tömeggel, amelyik a könnyebb utat választva folyton videojátékkal játszik és abban verekszik, kirabol, felgyújt és öl, aztán ezt teszi a valóságban is. A világ most rátok vár, fogjatok össze; ne várjátok senkitől, hogy mit kell tenni, keressétek a saját utatokat, ahogy mi is az egyházmegyében a családokkal, a fiatalokkal, a papokkal együtt keressük a közös utat. Ebben a megváltozott világban teljesen új úton kell haladni, ami szinte ismeretlen, de nyilvánvaló, hogy a régi út zsákutca. Az új út változás. A változás pedig fájó és nehéz. De ti gondolkodjatok arról, hogy kik vagytok, mik vagytok, mit tudtok megvalósítani, mi az utatok. Óriási titkot és gazdagságot kaptatok az életetekkel, éljétek meg, örüljetek neki! A szívetekkel és józan ésszel gondolkozva kérjétek Istent, mutassa meg mi a bölcs, mi a jó együtt, közösségben és egyedül a személyes életetekben” – fogalmazott Felföldi László.

A tóparti mise után a résztvevők kötetlenül tehettek fel kérdéseket a főpásztornak, aki tiszta, világos és őszinte válaszokat adott a személyes jellegű kérdésekre is. Végezetül a Szentjánosbogarak ünnepélyesen Isten áldását kérték a pécsi megyéspüspökre.

A Szentjánosbogár közösség minden év júliusában hat magyarországi helyszínen, helyenként átlagosan 80–120 résztvevővel tartja meg hatnapos táborait a 10–14, valamint a 14–16 korosztálynak. Az ifjúsági lelkinapok hétnapos táborba várják 17-től 21 éves korig a résztvevőket. A táboroknak minden évben más-más témájuk van, részben ez adja lelki tartalmukat és karakterüket. A táborokat rendszerint kis településeken, nyugalmas, békés környezetben tartják, hogy a résztvevők kicsit kiszakadjanak a rohanó világ forgatagából. A gyerekek a település befogadó családjainál laknak, ezáltal missziós szerepet töltenek be, amennyiben bevonják szállásadóikat a keresztény közösség életébe és kiemelt programjaiba. Minden táborban van egy táborvezető pap, aki a lelki táplálékról, és van egy főszervező, aki a mindennapi betevőről és a programokról gondoskodik.

Az idei gyerektáborok helyszínei Berkenye, Veresegyház, Karancsság, Paks, Üröm és Pilisborosjenő, a 17 és 21 év közöttiek számára szervezett táboroké pedig Bóly és Kóka. Bólyban idén összesen nyolcvanöten táboroznak. Résztvevők a Pécsi Egyházmegye településeiről és azon túlról is érkeztek, akik számára szálláshelyet a település lakosai, helyi családok ajánlottak fel.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír