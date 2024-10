Szentmisével zárult a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülésszaka Temesváron

A plenáris ülésszakhoz kapcsolódó munka a temesvári Kolping Legényegyleti Házban zajlott. A megbeszéléseket Aurel Percă érsek vezette.

Erről ITT olvashatnak bővebben.

A romániai katolikus püspökök őszi ülésszakát lezáró szentmisén homíliájában Aurel Percă kiemelte: „Kíváncsiak vagyunk Jézusra, kíváncsian várjuk, hogy találkozzunk Jézussal. És ha találkozunk vele, megelégszünk-e azzal, hogy csupán a látványát csodáljuk, vagy közelebb kerülünk az üzenetéhez is?

Az Újszövetségben több olyan helyzet is van, amikor a nép csodálkozva kérdezi: Ki ez az ember? Jézus maga is megkérdezi tanítványaitól: »És ti kinek tartotok engem?« Ma is sokan vannak, akik felteszik a kérdést: Kicsoda Jézus?

Ha közelebb akarunk kerülni Jézushoz, ha meg akarjuk érteni az életét és az üzenetét, előtte mindig elemeznünk kell a saját életünket.

Jézust látni azt jelenti, hogy először imádkozni kell Jézushoz. És Jézushoz imádkozni azt jelenti, hogy rendet teszünk az életünkben”

hangzott el a szentbeszédben.

A szentmise végén Pál József Csaba temesvári megyéspüspök köszönetet mondott a jelen lévő püspököknek és papoknak a liturgia közös ünneplésért, valamint a híveknek, akik eljöttek, hogy velük együtt imádkozzanak és kérjék Isten kegyelmét.

A liturgia zenei szolgálatát Emil Dumitresc kántor és Dumitresc Csilla látta el.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír