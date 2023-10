Szinódusi sajtótájékoztató: Az Egyházban ugyanazon „asztalnál” ül mindenki

A szinódus munkálatainak beszélgetései és felszólalásai bizalmas jellegűek, ezért a sajtótájékoztató résztvevői csak általánosabb gondolatokat közölhettek.

Gloria Liliana Franco Echeverri szerzetesnővér, aki a Karibi-térség katolikusainak képviseletében vesz részt a szinódus közgyűlésén, elmondta, hogy október 9-én és 10-én a kiscsoportos beszélgetések középpontjában az állt, hogy miként lehet jézusi lelkülettel élni az Egyházban, mások felé fordulva, másokat befogadva és gyógyítva. „Valóban vágyunk az, hogy úgy tudjunk élni, ahogyan Jézus tette. Az a Jézus, aki emberszámba vesz, aki méltóságot ad, aki befogad, aki megnyitja az ajtókat a másik előtt” – mondta Franco nővér, aki arról beszélt, hogy a szeretetszolgálat, az igazságosság iránti elköteleződés és a közös otthonról való gondoskodás miként táplálhatja a közösséget.

A Jézushoz hasonló élet arra hívja az Egyházat, hogy „prófétikusan” ítélje el az igazságtalanságot és a kizsákmányolást, amely megtámadja az emberi méltóságot, és kirekeszti a társadalomból az olyan embereket, mint a szegények, a migránsok és az emberkereskedelem áldozatai

– mondta a szerzetesnő.

Egyetértettek abban, hogy az Egyházban „ugyanazon asztalnál” ül mindenki: a társadalom peremén élő, a kirekesztett, a migráns, és mindenki más. Ennél az asztalnál valóban mindenkinek helyet kell biztosítani, és ehhez nyitva kell tartani az „Egyház kapuit”.

Egyes világi vezetőkkel szemben, akik falakat építenek a különböző társadalmi csoportok közé, az Egyház vezetői és munkatársai ilyet nem tehetnek, ők a testvériséget kell, hogy nyilvánvalóvá tegyék.

„Egy olyan világban és egy olyan Egyházban, ahol egymást testvéreknek tekintjük, mindenki számára van hely” – fogalmazott Franco nővér.

Joseph W. Tobin bíboros, Newark (New Jersey) érseke és csoportja a magukat az Egyházból kirekesztetteknek érző emberek befogadására és kísérésére összpontosított. Az Istennel és egymással az Egyházban és a világban való közösség téma kapcsán más csoportok az ökumenizmussal, az Egyház kulturális, nyelvi és faji sokszínűségének megbecsülésével, valamint a vallásközi párbeszéddel foglalkoztak. A bíboros elmondta, hogy hat szinóduson vett eddig részt, de mind közül ez a legszínesebb, legváltozatosabb. Kiemelte azt is, hogy a világ különböző országaiban és régióiban élő katolikusok által megfogalmazott kérdések, aggodalmak és remények közül sok figyelemre méltóan hasonló.

„Olyan Istenben hiszünk, aki hús-vér emberré lett, mint mi; aki nem maradt mennyei elszigeteltségben. Tehát az Egyháznak mindig is foglalkoznia kell a hús-vér emberekkel kapcsolatos kérdésekkel”

– mutatott rá a bíboros.

Elmondta, hogy a newarki főegyházmegyében folytatott meghallgatások során többször is felmerült a kérdés: hogyan lehet elérni azokat, akik úgy érzik, nem biztosít otthont számukra a katolikus egyház, beleértve az LMBTQ közösség tagjait is. Ez a kérdés olyan sok jelentésben szerepelt, hogy a közgyűlés munkadokumentumába is bekerült – mondta.

Tobin bíboros egy saját székesegyházával kapcsolatos képpel szemléltette mondanivalóját: elmondta, hogy az ő érsekségüknek van a legszebb székesegyháza Észak-Amerikában (öt méterrel hosszabb, mint a New York-i Szent Patrik székesegyház), de – egyik segédpüspökét idézve – „ez a templom akkor a legszebb, amikor az ajtói nyitva vannak. És így azt hiszem,

Katolikus Egyházunk igazi szépsége akkor válik nyilvánvalóvá, amikor az ajtajai nyitva vannak. Remélem, hogy a szinódus segíteni fog nekünk abban, hogy mind befogadóbbak legyünk”

– fogalmazott.

A sajtótájékoztatón közölték, hogy a közgyűlés minden szekciója kiscsoportjainak jelentéseit egy bizottságnak adják át, amelynek feladata az összefoglaló dokumentum megfogalmazása lesz. A szinódus tagjainak lehetőségük lesz a dokumentum módosítására, és szavazni is fognak arról, hogy a szöveg tükrözi-e a megbeszélteket. Az összefoglaló dokumentum megalkotóinak csoportját és a tájékoztató bizottság tagjait már megválasztották.

A szinódus második közgyűlését 2024 októberében tartják.

Forrás: Hittan.ro/Romkat.ro

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír