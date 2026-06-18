Szociális intézmények találkozóját tartották Páduai Szent Antal ünnepén Balkányban – KÉPRIPORT

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora mellett Németh István püspöki titkár, Bakó Sándor balkányi plébános, az egyházmegye köznevelési és szociális intézményeinek vezetői, valamint a püspöki hivatal munkatársai is jelen voltak az ünnepi alkalmon.

A rendezvény kezdetén Baboss Csilla intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Palánki Ferenc püspök mutatott be szentmisét.

Homíliájában a főpásztor Jézus evangéliumi felszólítását állította a középpontba: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

A megyéspüspök rámutatott: a keresztény értelemben vett tökéletesség nem hibátlanságot jelent, hanem azt, hogy az ember betölti azt a hivatást, amelyre Isten teremtette. Az ember pedig a szeretetre van teremtve: arra, hogy megismerje Istent, szeresse őt, és szeretetét sugározza embertársai felé.

Az Istennel való kapcsolat teszi teljessé az ember életét, és minden életkorban, így időskorban is lehetőségünk van arra, hogy Isten szeretetét tükrözzük szavainkkal, tetteinkkel és egymás iránti figyelmünkkel – fogalmazott szentbeszédében Palánki Ferenc püspök.

A főpásztor kiemelte Páduai Szent Antal példáját, aki életével és igehirdetésével Krisztust vitte közel az emberekhez, és arra tanít bennünket, hogy Isten szeretetével tápláljuk egymást.

A szentmisét követően a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvodába járó gyerekek kedves műsora szerzett nagy örömet a jelenlévőknek.

Az óvodások előadása mosolyt csalt az idősek arcára.

A találkozó közös ebéddel és beszélgetésekkel folytatódott, lehetőséget adva a személyes találkozásokra, az ismeretségek ápolására és az együtt töltött idő örömének megélésére.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír