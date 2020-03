„Szólj be a papnak!” – Online beszélgetésben vehetünk részt az egyházak képviselőivel a járványról

Március 20-án, pénteken 18 órától kerül sor az online vitaalkalomra, ahol szabadon, kommentben feltett kérdések alapján zajlik majd a beszélgetés, három felekezet képviselői, köztük egy katolikus püspök várja a nézők kérdéseit. A válaszadók Székely János római katolikus püspök, Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész és Jakab Bálint református lelkész lesznek, Pezenhófer György moderálásával Szombathelyről fognak bejelentkezni.

Székely János a Magyar Kurírban megjelent friss írásában kiemelte, hogy a „lelki vírusokra” is érdemes lenne reagálni, hiszen „vannak az emberiségnek nagyobb bajai is, mint a koronavírus, de sajnos ezekre a bajokra szinte teljesen érzéketlenek vagyunk”. Azt javasolta, hogy vegyük észre a lehetőségeket is a járvány kapcsán, utalva a családdal töltött értelmes időre.

A járvány terjedése több hitbéli témát is feszeget, többek közt az Istenbe vetett bizalom és az Ő akarata elfogadásának kérdését. Érdekes adalék, hogy a vírus koreai kibontakozásához egy kisebb (gyakran szektának titulált) keresztény közösség alkalmai is hozzájárultak, vezetőjük bocsánatot is kért, lehetséges, hogy emberölés miatt emelnek vádat ellene.

Az utóbbi napokban, hetekben a magyar történelmi egyházak egymás után jelentették be, hogy szünetelnek vagy a nyilvánosság kizárásával, lehetőleg online közvetítéssel tartják meg a miséket, istentiszteleteket, ezzel egyre többen élnek is. A katolikus papok többek között azzal a kérdéssel szembesültek a hívők részéről, hogy a szenteltvíz valóban fertőzésveszélyt jelent-e. A református egyház egyéni és közböjtre hívott fel, imádkozva a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért. A görögkatolikus egyház közleménye kiemeli, hogy „a rendkívüli helyzet hitünk próbája és megerősítője is lehet”. Az ikonok máskor szokásos megcsókolását nem javasolják.

Az esemény közvetítése a „Szólj be a papnak!” Facebook-oldalán lesz, valamint élő adásban a Bonum TV-n. Ha már van kérdésed, itt felteheted.

