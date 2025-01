Szőnyi Szilárd a Szemlélek magazin új főszerkesztője

Mivel mostanra jelentősen kibővült a Szemlélek magazint fenntartó szervezet tevékenységi köre, szükségessé vált a szervezeti struktúra átalakítása, a működés átszervezése. Az alapító, Gégény István már 2020-ban átadta a keresztény értékrendű portál főszerkesztői feladatkörét, 2024. december 31-én pedig a lapigazgatói posztról is távozott, hogy az alapítvány élén végzett sokrétű tevékenységére koncentrálhasson.

Mindez fontos állomása annak a megújulási folyamatnak, amelynek a szerzői közösség hónapok óta részese. Január 1-jén pedig új fejezet kezdődött a magazin életében: az év első napjától a főszerkesztői feladatokat Szőnyi Szilárd látja el. A Szemlélek Alapítvány két kurátora, Rab Krisztina és Szőke Tibor továbbra is a szerkesztőség munkatársa marad.

A Szemlélek magazin 2025-ben frissített tartalmi koncepcióval, részben új szerzőkel, megújuló arculattal folytatja küldetését.

Az új főszerkesztő újságírói pályafutását 1990-ben az – akkor még létező – Igen című katolikus lapnál kezdte. 1997 és 2000 között dolgozott a Magyar Nemzetnél; alapításától a megszűnéséig, 2001 és 2018 között a Heti Válasz munkatársa, utóbb főszerkesztő-helyettese volt. Az elmúlt bő hat évben a magyar jezsuiták kommunikációs vezetőjeként tevékenykedett.

Nős, négy gyermek édesapja.

„A szükséges dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, de mindegyikben szeretet”

A Szemléleket szinte a kezdetektől érdeklődéssel olvasom. A lap küldetését az elmúlt tíz évben jobbára rokonszenvvel – olykor egyes írásaival vitázva – kísértem figyelemmel. Tisztelet az alapítónak, a magazin munkatársainak, támogatóinak, hogy a maga nemében egyedülálló, megkerülhetetlen orgánumot hoztak létre. Szép, megtisztelő kihívás szereplőként csatlakozni ehhez az egy évtizede íródó történethez.

Azon leszek, hogy a Szemlélek eddigi értékeit megőrizve, sőt megerősítve segítsem a megújulást; hogy a jövőben is teret kapjanak itt a közös dolgainkról nyíltan, őszintén megfogalmazott gondolatok; hogy megosztott társadalmunkban, benne az egyházakban érvényesüljön a termékeny párbeszéd; és hogy a lap továbbra is nyitott fórum legyen, ahol a címben foglalt gondolatnak megfelelően akár egymással vitázó vélemények is teret kaphatnak.

Szeretném tenni mindezt a Jelenits Istvántól tanultak jegyében. A nemrég elhunyt piarista szerzetes egyszer – újságírói mottóként is felfogható módon – így fogalmazott: „Két dolgot érdemes kerülni az életben: a tiszteletlen kritikát és a kritikátlan tiszteletet.” A Szemlélek így a jót a jövőben is jónak, a rosszat pedig rossznak fogja nevezni. És közben figyelni fog rá, hogy a búza sarjadását mikor szolgáljuk inkább a konkoly kigyomlálásával, és mikor a gondjainkra bízott növény öntözésével.

Szőnyi Szilárd