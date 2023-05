Tartományi napot tartott Budapesten a Házas Hétvége közösség

Elhangzott, hogy a különbözőségeink sok örömet hoznak az életünkbe, de sok vita is ebből fakad. Az előadók beszéltek a csapdákról, amelyek a vitákhoz vezetnek. Az érdekes és időnként humoros személyes példák kiválóan megmutatták, hogy kis dolgok is vitákhoz vezethetnek, ha másképp állunk a dolgokhoz.

A bevezető után a jelen levő házaspárok feladatot kaptak, hogy megbeszéljék, az elhangzottak hogyan jelentkeznek saját kapcsolatukban.

A programot játékok színesítették Horváth Csaba és Timi jóvoltából, amelyek egyrészt az ismerkedést segítették, másrészt csapatmunkára ösztönöztek és a gondolkodás mellett a kézügyességet is be kellett vetni. A komoly beszélgetések mellett így teret kapott a sok nevetés és szórakozás is.

A napot szentmise zárta.

Forrás és fotó: Házas Hétvége Budapest Tartománya

