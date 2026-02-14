Teljessé teszi a törvényt

Máté evangéliumában a hegyi beszéd, amelyből ma hallottunk egy részletet, Jézus nyilvános működésének mintegy alkotmánya, alaptörvénye. Ő, aki a mennyei Atyától átvette az egész emberiségre vonatkozó új szövetség törvényét, isteni tekintéllyel ki is hirdeti azt a hegyről, mint egy új Mózes.

Jézus világos erkölcsi tanítást ad. Először is kijelenti: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat! Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” (Mt 5,17) Hogy értsük azt, hogy „tökéletessé tenni”? Úgy, hogy minden egyes parancsban a törvény lényegének felismeréséhez segíti hozzá a tanítványait, tehát Isten és az embertársak felé irányuló szeretet gyakorlásához. Jézus azért jött, hogy ezt a szeretetet teljességre vigye, és abban segítsen nekünk, hogy felfedezzük és megvalósítsuk az egyes parancsolatokban megfogalmazott lehetőségeket, hogy ezáltal eljuthassunk a tökéletes szeretetre. Jézus mindenkori tanítványait az életszentség útjára hívja meg.

Hallottuk: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Krisztus új mentalitást kér tőlünk

– radikális túllépést azon a formális, kazuisztikus gondolkodásmódon, mely nagyon elterjedt volt Jézus kortársai körében.

A mai szakaszban Jézus mondásainak első csoportját olvashatjuk, melyben három szembeállítással illusztrálja az ő célját, azaz megmutatja, hogy az ő lelkülete hogyan múlja felül a mózesi törvényt. Az első szembeállítás az agresszivitás hajlamára vonatkozik, a második a szexuális ösztön kontrolljára, a harmadik pedig a szavak eltorzított használatára utal. A hegyi beszéd ezen első mondásaiban tehát Jézus érthető és világos módon, konkrét példákon keresztül magyarázza el nekünk, hogyan értelmezi ő a törvény beteljesedését, és e beteljesedés előfeltételeit is:

az Úr új és tiszta szívet kér a tanítványaitól, a kifejezés tágabb és mélyebb értelmében. Olyan szívet, mely szereti a békét, a szelídséget, az egyszerűséget, a ragyogó tisztaságot, az áttetszőséget, és amely megszabadult minden bűnös kívánságtól és egoista hajlamtól.

Jézus nem újabb törvényeket, paragrafusokat és kötelező, tételes normákat jelöl ki a számunkra, hanem egy ideált, egy eszményképet mutat nekünk, kitűzve azt a célt, amelyet idővel elérhetünk a szeretetben, a személyes erőfeszítésünk és az ő kegyelme által, melyről biztosít bennünket. Ebben áll az ő újszerűsége, ezzel teszi teljessé a törvényt. Krisztus arra hív minket, hogy mélyedjünk el önmagunkban, ereszkedjünk alá szívünk mélyére, hogy meglássuk a bennünk levő jó szándékot, az igazi szeretetre való elszántságunkat, mely alapfeltétele és kiindulási pontja ama tökéletesség elérésének, amelyre meghív bennünket.

Szerző: Marton Zsolt váci megyéspüspök

Fotó: Lambert Attila

