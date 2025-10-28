Templomszentelési évfordulót ünnepeltek Gödöllőn

Az ünnepi események során díszes zsolozsmákon, szentmiséken adott hálát a templomot immár egy éve használók közössége a templom felépüléséért és a benne szolgálók szolgálatáért.

Az első és második vesperás alatt és a templomszentelési szentmisén a tizenkét templomszentelési gyertya lángja jelezte az „élő kövek” fényét és hatását. A rendi és plébániai közösséggel együtt ünnepeltek a meghívott vendégek is.

Az énekszolgálatot a premontrei kóruscsalád (szkóla, kántorátus, apátsági kórus) és a Szent Efrém Férfikar végezte.

Október 21-én délutántól kezdve volt látogatható Sopronyi Kálmánka és szüleinek ravatala az altemplomban.

Este gyászmisét mutattak be értük és a család többi elhunyt tagjáért.

Október 22-én délelőtt a Premontrei Iskolaközpont közösségének részvételével zajlott Sopronyi Kálmánka és szüleinek újratemetése a templom kriptájában.

A temetési szertartást Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Balogh P. Piusz OPraem gödöllői apát végezték.

A püspök a diákokhoz szóló ünnepi beszédében felhívta a figyelmet az egymás iránti segítő szeretet fontosságára, mely felette áll sok egyéb, egyébként jó tulajdonságnak.

A gödöllői apát az egymás iránti tisztelet fontosságáról, a tiszteletadás jelentőségéről, valamint az erényekkel gazdag krisztusi lelkületről beszélt az egybegyűlteknek.

A szentmise végén a Premontrei Iskolaközpont diákjai levonultak az altemplomba, hogy leróják imádságos kegyeletüket a száz évvel korábban élt iskolatársuk előtt.

Sopronyi Kálmánka halála előtt örökségének felajánlásával az akkor „Gödöllőn építendő templom legnagyobb jótevőjévé vált”. Egykori tiszta felajánlása mostanra lett valóság. Az ünnepi eseményen a Premi Cantores iskolai kórus énekelt.

Forrás: Gödöllői Premontrei Apátság

Fotó: Kara Anna; Tamási Gábor

Magyar Kurír