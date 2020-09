Ternyák Csaba érsek áldotta meg az újonnan átvett katolikus óvodát Vizsolyban

Zsova János plébános köszöntőjében rámutatott: mintegy fél évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy ezt az óvodát átvegye a főegyházmegye mint fenntartó. Felvetődött a kérdés, ki legyen a védőszentje az óvodának. A többség Szent Anna mellett voksolt, aki a Boldogságos Szűzanya édesanyja, Jézus nagymamája, az édesanyák és a nagymamák védőszentje.

Kaposi Beáta, az óvoda igazgatója ismertetőjében elmondta: 1971-ben épült az első épület, majd 2013-ban nagy felújítás és bővítés történt. A pedagógusok és a szülők újdonságként fogadták a fenntartóváltást, ami szakmai megújulást is hoz magával. Sok segítséget kaptak a plébánostól és az egri kollégáktól.

Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyházmegye intézményfenntartói rendszeréről szólt, és bemutatta a jelenlévőknek az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság munkatársait, akikkel közvetlen kapcsolatban lesz az intézmény. A főpásztor köszönetet mondott a szülőknek, nagyszülőknek, akik fontosnak tartották, hogy az óvoda az érsekség fenntartásába kerüljön. Számukra is a legfontosabb a gyermek, és a bizalom jele, hogy támogatták, hogy a Katolikus Egyház legyen a fenntartó. Az érsek kiemelte: a közösség erősítése szempontjából is nagy jelentősége van ennek a bátor és felelős lépésnek. A főpásztor köszönetet mondott a település önkormányzatának, Palotás András polgármesternek és Zsova János plébánosnak is.

A gyermekekhez fordulva az érsek úgy fogalmazott: „Nagyon fontosak vagytok, s nem csak a szüleiteknek, hanem az óvó néniknek és az Egyháznak is. Boldog és gazdag felnőttkorhoz akar segíteni benneteket az óvoda is.”

A közös imádság és ének után az ünnepség résztvevői átvonultak az óvodába, ahol Ternyák Csaba megáldotta a gyerekeket, a dolgozókat, a szülőket és az épületet.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió

Magyar Kurír