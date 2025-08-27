Tíz nap múlva együtt ünnepelhetjük Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Hazai – 2025. augusztus 27., szerda | 17:40
1

Már csak tíz nap választ el bennünket attól a történelmi pillanattól, amikor Bódi Mária Magdolnát, a vértanú hitvallót az Egyház a boldogok sorába emeli Veszprémben. Udvardy György veszprémi érsek örömmel erősítette meg korábbi meghívását: „Nagy örömmel invitálok mindenkit, hogy szeptember 6-án együtt adjunk hálát Bódi Mária Magdolnáért, és buzgón erősödjünk példáját látva.”

A főpásztor kiemelte, hogy az ünnepi alkalomra már több mint kilencezren regisztráltak, és közelítik a tízezres létszámot. Nagy öröm, hogy sok fiatal is csatlakozott az ifjúsági találkozóhoz. A közös készületben imakilencedet és litániát imádkoznak a hívek, emellett számos közösség szervez egyéni lelki felkészülést is.

„Várok mindenkit, hogy lelkesen, örömmel vegyünk részt ezen az ünnepen, ahová Egyházunk hív bennünket, hogy hálát adjunk Bódi Mária Magdolnáért” – fogalmazott az érsek.

A boldoggá avatásra 2025. szeptember 6-án, szombaton 11 órakor kerül sor a Veszprém Aréna mögötti területen.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#Bódi Mária Magdolna #egyházmegyék #szentek és boldogok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató