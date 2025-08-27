Tíz nap múlva együtt ünnepelhetjük Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

A főpásztor kiemelte, hogy az ünnepi alkalomra már több mint kilencezren regisztráltak, és közelítik a tízezres létszámot. Nagy öröm, hogy sok fiatal is csatlakozott az ifjúsági találkozóhoz. A közös készületben imakilencedet és litániát imádkoznak a hívek, emellett számos közösség szervez egyéni lelki felkészülést is.

„Várok mindenkit, hogy lelkesen, örömmel vegyünk részt ezen az ünnepen, ahová Egyházunk hív bennünket, hogy hálát adjunk Bódi Mária Magdolnáért” – fogalmazott az érsek.

A boldoggá avatásra 2025. szeptember 6-án, szombaton 11 órakor kerül sor a Veszprém Aréna mögötti területen.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír