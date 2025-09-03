Több mint 11 ezer ember fog együtt ünnepelni Veszprémben – Csütörtök éjfélkor zárul a regisztráció!

A jó hír, hogy még lehet jelentkezni az ünnepi szentmisére: a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására, holnap, szeptember 4-én, csütörtökön éjfélkor zárul. Regisztráció a www.boldoggaavatas.hu oldalon!

A mai délutántól a főegyházmegye szervező csapata megkezdte a belépőjegyek, QR-kódok kiküldését a regisztráció során megadott e-mail-címekre. A belépőjegyeken térkép is található, aminek segítségével mindenki tájékozódhat.

Arra buzdítanak mindenkit, hogy töltse le a Welcome applikációt, amelyen minden információ megtalálható. Az applikáció iOS és Android verzióban is elérhető. A mobilapplikáció letöltése után a bodimariamagdolna jelszó megadásával nyílik meg a tartalom.

Szeretettel várnak mindenkit az ünnepi eseményre!

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír