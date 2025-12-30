Több mint hárommillió látogató volt a vatikáni audienciákon és liturgikus szertartásokon 2025-ben

Január és április között, Ferenc pápa pontifikátusa alatt, összesen 262 820 látogatót regisztráltak: 60 ezer 500 résztvevőt a nyolc általános és jubileumi audiencián, 10 ezer 320-at a különleges audienciákon, 62 ezret a liturgikus ünnepségeken és 130 ezret az Úrangyala imádságokon. A számítás a február 14-ig történt eseményeket veszi figyelembe, amikor Ferenc pápát a Gemelli-klinikába szállították, és emiatt az audienciákat felfüggesztették.

XIV. Leó pápává választásától az év végéig összesen 2 millió 913 ezer 800 látogató vett részt a vatikáni eseményeken. Részletesen: 1 millió 69 ezer résztvevője volt a 36 általános és jubileumi audienciának, 148 ezer 300 a különleges audienciáknak, 796 ezer 500-an voltak liturgikus szertartásokon és 900 ezren az Úrangyala imádságokon. Decemberben regisztrálták a legmagasabb számot az Úrangyala imádságon, körülbelül 250 ezer résztvevővel, míg októberben érte el a csúcsot a jelenlévők száma mind a liturgikus szertartásokon (körülbelül 200 ezer fő), mind az általános és jubileumi audienciákon (körülbelül 295 ezer fő).

Forrás és fotó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír