Több vagy, ha adsz! – Indul a „72 óra kompromisszum nélkül” akció

A háromnapos önkéntes akciót a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával rendezik meg több mint nyolcezer fiatal részvételével, közel száz településen. A program célja, hogy népszerűsítse az önkénteskedést a fiatalok körében.

Az esemény hivatalos megnyitóján Farczádi-Bencze Tamás, a házigazda Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium igazgatója mondott elsőként köszöntőt.

Örömét fejezte ki, hogy az utóbbi időben egyre több fiatal tűzi a zászlajára az önkéntességet, fontos számukra, hogy tegyenek valamit másokért, segítsenek az elesetteken.

Az igazgató elmondta, hogy országszerte számos helyen találkozhatunk ezekben a napokban a „72 óra kompromisszum nélkül” akcióval, sőt külhoni helyszíneken – többek közt Nagyváradon – is lesznek programok.

Szabó Tibor, az akció főkoordinátora elmondta: tizennegyedik alkalommal rendezik meg a háromnapos programsorozatot, amely idén az önkéntesség magyarországi évéhez is kapcsolódik. A rendezvény mottójára (Ne félj, mert veled vagyok! – Iz 43,5) utalva Szabó Tibor a jelen lévő fiatalokat biztatta, merjenek tenni egymásért és az embertársaikért.

Az iskolások rövid zenei betéttel színesítették a megnyitót. Kórusukat tanáruk, Bubnó Tamás karnagy kísérte zongorán.

Gábor Miklós, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottságának irodavezetője köszöntőjében Ferenc pápa nyomán arról beszélt, hogy a fiatalok különösen is érzékenyek az „együttérzés, a gyöngédség és a közelség” kultúrájára.

Gábor Miklós hangsúlyozta: a pápa a legutóbbi (az ifjúságról szóló) püspöki szinódus gyümölcseként született Christus vivit kezdetű dokumentumban a fiatalokról szóló víziójában megfogalmazta, hogy

az ifjúság Jézus barátságában gyökerezik, szenvedélyesen, a világ valós helyzetét ismerve él.

Az MKPK Ifjúsági Bizottságának irodavezetője a „72 óra kompromisszum nélkül” hazai kezdeteiről is beszélt: az Ausztriából (közvetve Németországból) Magyarországra került program már az első alkalommal, 2006-ban is felekezetközi volt, „az ökumené megvalósulásának kiváló terepe”. Ugyanakkor a generációk közti kapcsolatépítés közege (számos program idősotthonokban zajlik) is, erősíti a társadalmi szolidaritást, illetve a preevangelizáció terepe is.

Mint mondta,

a kereszténység és az önkéntesség összekapcsolódik: fontos önmagunkat adni mások javára és elköteleződni életünkkel Istennek.

Gábor Miklós utalt arra, hogy az akció nemzetközi ifjúsági együttműködés: hat környező országban zajlik; Csehországban és Ausztriában szintén októberben.

Kovács Balázs, a Magyarországi Református Egyház Ifjúsági Irodájának vezetője ugyancsak a gyakorlati szeretet fontosságát hangsúlyozta az ökumené szellemében. Elmondta, hogy az önkéntes akciókban nem csak hívő iskolások vesznek részt. „Tiszteletemet fejezem ki irántuk, hogy készek másokat önzetlenül szeretni” – fogalmazott.

Grendorf-Balogh Melinda lelkésznő, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának elnöke a 127. zsoltárt idézve (Zsolt 127,4) arról beszélt, hogy a fiatalok a jövő formálói és védelmezői. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Biblia szerint az Úr nem szereti a kompromisszumot, ugyanakkor kreatívan él minden lehetőséggel a mi javunkra, emberré is lett értünk.

A köszöntőbeszédek után a Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnáziumban megkezdődött a helyszíni mintaprojekt a vendégek és az iskola tanulóinak részvételével.

Az önkéntes fiatalok az intézmény napirendjéhez alkalmazkodva szépítették az iskolájukat: az iskolaudvaron gumiabroncsokból kerti díszeket készítettek, illetve egyéb munkálatokat (mászóka csiszolása és festése) végeztek.

További tudnivalók a háromnapos akcióról a 72 óra kompromisszum nélkül honlapján, Instagram-, illetve Facebook-oldalán.

Szerző: Körössy László

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír