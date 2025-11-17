Udvardy György a hit és a kitartás példájáról a Sorsfordítók legújabb részeinek bemutatóján

A 3–7 perces rövidfilmek célja, hogy a magyar történelem meghatározó alakjait a fiatalokhoz közelebb hozva mutassák be, miként válhat egy ember hite, tudása és döntése a nemzet sorsát formáló erővé.

A bemutatót követő kerekasztal-beszélgetésen Udvardy György veszprémi érsek Mindszenty József bíboros életútját méltatta, hangsúlyozva annak erkölcsi és lelki üzenetét: „Mindszenty József teljes élete a hit és a kitartás példája. Élete minden szituációjában azt kereste, hogyan tud elesett embertársainak támaszt és segítséget nyújtani.”

Az érsek szavai rámutattak: a hitből fakadó szolgálat és az embertársak iránti felelősségvállalás ma is ugyanazt az üzenetet hordozza, mint a bíboros életében – a hűség és az önzetlenség ma is a krisztusi tanúságtétel alapja.

A rendezvényen a közélet, a tudomány és az oktatás képviselői is megosztották gondolataikat arról, miként válhat a múlt inspirációvá a jövő generációi számára.

A Sorsfordítók sorozat immár húsz epizódból áll, és a Nemzeti Örökség Intézete YouTube-csatornáján bárki számára elérhető.

Forrás és fotó: Nemzeti Örökség Intézete; Veszprémi Főegyházmegye

