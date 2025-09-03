Új elnököt és vezetőséget választott az MKPK – Székely János vezeti a püspöki testületet

Hazai – 2025. szeptember 3., szerda | 16:20
2

2025 szeptemberében lejárt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének, elnökhelyettesének és Állandó Tanácsának ötéves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki tisztségre legfeljebb egy alkalommal választható újra ugyanaz a személy.

Ennek megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén, 2025. szeptember 3-án, Máriapócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek, hogy két cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét.

Ezek után az MKPK választásra jogosult tagjai megválasztották az új elnököt, elnökhelyettest és az Állandó Tanács tagjait.

A titkos szavazás eredményeképpen a következő ciklusban Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz az MKPK elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat Udvardy György veszprémi érsek látja el.

Az elnök és az elnökhelyettes mellett az Állandó Tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízatása öt évre szól.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Merényi Zita (nyitókép, archív); MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

#MKPK

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató