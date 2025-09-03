Új elnököt és vezetőséget választott az MKPK – Székely János vezeti a püspöki testületet

Ennek megfelelően az MKPK őszi rendes ülésén, 2025. szeptember 3-án, Máriapócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek, hogy két cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét.

Ezek után az MKPK választásra jogosult tagjai megválasztották az új elnököt, elnökhelyettest és az Állandó Tanács tagjait.

A titkos szavazás eredményeképpen a következő ciklusban Székely János szombathelyi megyéspüspök lesz az MKPK elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat Udvardy György veszprémi érsek látja el.

Az elnök és az elnökhelyettes mellett az Állandó Tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízatása öt évre szól.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Merényi Zita (nyitókép, archív); MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír