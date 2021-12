Új évfolyam indult a Schönstatt Családakadémián

Az egész együtt töltött időt a barátságosság és szeretet légköre lengte be, a gyerekvigyázók áldozatos munkája pedig hozzájárult, hogy egymásra tudjunk figyelni, mely a hétköznapok kihívásai közepette nem is egyszerű dolog. Jó volt látni az előadó és házigazda házaspárok (Busa Tamás és Eszter a CSAK 19 házigazda házaspárja) példamutatóan szeretetteljes kapcsolatát és hozzáállását. A kezdet kezdetén még a legvisszafogottabb családok is hamar megnyíltak és felszabadultan vettek részt az ismerkedős játékon. A szentmisén mi személy szerint régi jó ismerősként üdvözölhettük Bognár István atyát, aki a szeretetről szóló prédikációjával segített az egymásra hangolódásban. Az esti bemutatkozásokat és később a kötetlen beszélgetéseket jó hangulat és oldott légkör jellemezte. A másnapi előadás – Örömforrássá válni – pedig tovább erősítette a házastársi beszélgetés ideje alatt is növekvő egymásra figyelést.

Az évfolyam indulásának időpontja több szempontból is különleges. Egyrészt a koronavírus-járvány negyedik hullámának felszálló ágában járunk, amely mindenkitől áldozatokat kíván – amit ezért a képzésért mi szíves-örömest vállaltunk. Másfelől különleges aktualitást ad az évfolyamnak a Szentatya november 8-i homíliája, mely ugyan nem csak a schönstattiakat szólította meg, de a válságban lévő házasságok megmentésére hívja fel a figyelmet. Most különösen időszerű, hogy az LMBTQ-lobbi által a saját önző céljaira felhasznált családrombolást megállítsuk és a keletkezett sebeket gyógyítsuk, felhívva a házaspárok figyelmét arra a tényre, hogy nem a párcsere fogja megoldani a problémát, hanem a házasság megmentése és megerősítése.

A képzéshez és utána ehhez a munkához kérjük mindenki imáját, a Szűzanya segítségét és a Jó Isten áldását.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

