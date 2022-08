Új katolikus óvoda nyitja meg kapuit szeptembertől Debrecenben

A Megtestesülés tagóvoda ünnepélyes átadására augusztus 26-án kerül sor. Az épületben jelenleg az utolsó simítások folynak. Elkezdődött a gyermekek felvétele is, folyamatosan fogadják az óvodai jelentkezéseket.

Érdeklődni Szűcs Mónika óvodavezetőnél lehet a katolikus.ovoda2022@gmail.com e-mail-címen.

A négycsoportos óvodát a 2021-ben átadott debrecen-józsai óvodához hasonlóan felmenő rendszerben indítják. Idén egy-két csoportban kezdik meg az óvodások a nevelési évet, majd a későbbiekben a négy csoportban mintegy száz gyermeket fogadnak.

A gyermekbarát, biztonságos második otthon megteremtésébe, a belső berendezés beszerzésébe már Szűcs Mónika óvodavezető is bekapcsolódott. Az egyházmegyei fenntartású intézmények között ez az egyik legszebb óvoda, felszereltsége a 21. századi igényeket is kiszolgálja. A csoportszobákban okostelevízió, okossütő, laptop, mozgásfejlesztő játékokkal gazdagon felszerelt tornaszoba várja a gyermekeket, valamint színterápiás sószoba is segíti majd az egészségük megőrzését. Az árnyékot adó fákkal ellátott udvarrészen pedig mindenféle mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök, játékok állnak rendelkezésre.

Szeretnénk, ha az óvodások otthonra lelnének, jól éreznék magukat az intézményben – fogalmazott Szűcs Mónika óvodavezető. – A gyermekek Isten ránk bízott ajándékai, fontos, hogy szeretettel, odafigyeléssel bontakoztassuk ki a személyiségüket. Fő feladatunk az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakítása. Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a játékos tanulásra, összhangban közvetítjük az értékeket. Fontos számunkra, hogy a szülők és a pedagógusok egymást partnernek tekintsék és a gyermekek fejlődése érdekében egymást segítve tegyenek meg mindent. A jövőről a jelenben kell gondoskodni, és nem mindegy, hogy milyen szellemiséggel, lelkiséggel tesszük ezt.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő tíz többcélú köznevelési intézményt mintegy 26 intézményegység alkotja: 2 bölcsőde, 8 óvoda, 10 általános iskola, 4 középiskola, 2 kollégium. Az óvodai tagintézmények nem különálló szigetként, hanem az intézményegységek harmóniájában, az egység részeként működnek.

*

Szűcs Mónika a Nagyváradtól 40 km-re található Szentjobbon született és nevelkedett. 1995-ben a település Kisboldogasszony-templomában kötött házasságából két gyermeke született. Családjával 1996 óta élnek Debrecenben, gyermekeiket római katolikus vallás szerint nevelik. Fontosnak tartják a keresztény értékeket, amelyek követésében a környezetükben élők számára is példát jelentenek.

Szűcs Mónika 2001-től dolgozik óvónőként. 2009-ben óvodapedagógusként végzett Hajdúböszörményben, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán. 2019-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezetői szakvizsgát szerzett. 2021 őszétől a Debrecen-Józsán indult egyházmegyei katolikus óvoda munkatársa, majd 2022 márciusától a Megtestesülés Tagóvoda vezetőjeként folytatja munkáját.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír