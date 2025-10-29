Új kötet jelent meg Boldog Bódi Mária Magdolnáról

A márciusi konferencián hirdette meg Udvardy György veszprémi érsek a „Bódi Mária Magdolna 80” jubileumi programsorozatot, amely a vértanú szűz halálának 80. évfordulójához és boldoggá avatása évéhez kapcsolódik.

A Bódi Mária Magdolna nyomában című kötetben a főpásztori előszót követően hét szerző nyolc írása olvasható, amelyek két fő tematikus egység köré rendeződnek.

Az első rész Bódi Mária Magdolna lelkületét és hitbeli példáját közelíti meg teológiai és lelki szempontból: Csernai Balázs és Szakács Péter atyák tanulmányai Boldog Bódi Mária Magdolna Isten iránti szeretetének forrását vizsgálják; Nagy Veronika, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója Gaylhoffer-Kovács Gábor művészi fotóival illusztrálva mutatja be a vértanú életének helyszíneit. Varga Tibor László, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa történeti szempontból villantja fel Bódi Mária Magdolna életének olyan epizódjait, amelyek különösen érzékeltetik lelkületének tisztaságát és önátadását.

A tanulmányok második csoportja a korabeli társadalmi és lelki környezetet állítja az olvasó elé: Gianone András, a budai ciszterci gimnázium tanára az Actio Catholica szerepét mutatja be a két világháború közötti katolikus megújulásban; Tengely Adrienn, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense a Dolgozó Leányok mozgalmát ismerteti, amelyben Magdi maga is vezetőként szolgált; Horváth Gergely Krisztián, a Történettudományi Intézet munkatársa szociológiai szempontból vizsgálja a fűzfői hadiüzem és a munkástelep világát, ahol Bódi Mária Magdolna tanúságtétele megszületett.

A kötet zárásaként Varga Tibor László tömören áttekinti a boldoggáavatási eljárás nyolcvan évét 1945-től 2025-ig.

A kiadvány borítóján a balatonkenesei magaspart és a Balaton látható – az a táj, amelyet Magdi különösen szeretett, és amelyben Isten teremtő szépségét szemlélte.

A szerkesztők reménye szerint a most megjelent kötet, a tavalyi és idei konferenciák tanulmányai, valamint az életrajzok mind közelebb hozzák Boldog Bódi Mária Magdolna alakját az olvasókhoz, hiszen az ő élete és halála ma is a hit, a tisztaság és az önzetlen szeretet példáját sugározza.

