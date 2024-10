Új logó és honlap is készült a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására való felkészülés jegyében

A kiemelkedő eseményre való lelki felkészülést kommunikációs eszközökkel is támogatja a Veszprémi Főegyházmegye: hagyományos és interaktív megoldásokkal is igyekszik minél többeket bevonni, emellett látványos vizuális elemek alkalmazásával is hozzájárul az egységes, hatékony kommunikációhoz.

A Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó, 2024 őszén elkészült „arculat” látványvilágban megtalálhatóak azok az utalások, amik a „brand” képi világát a Veszprémi Főegyházmegye „ernyőmárkához” kötik, ugyanakkor kifejező attribútumokat hordoznak magára Bódi Mária Magdolna személyére vonatkozóan. Mivel a fiatal lány életeseményeiből tudjuk, hogy szívesen járt biciklivel, és a szeretetét sokszor virágok ajándékozásában is kifejezte, ezek a motívumok egyértelműen helyett kaptak a logotípiában. A női alakot keretező ablak a kereszttel egyértelmű utalás a hitre, a kereszténységre, a templomra, ami szintén a főegyházmegyéhez kapcsolja az alakot, hiszen a Veszprémi Főegyházmegye arculatában is meghatározó elemként jelennek meg a veszprémi várnegyed templomablakai. A közös motívumok nemcsak Bódi Mária Magdolna központi logójában jelennek meg, hanem az arculat további elemein is. A logó bordó-arany színe utal egyrészt a fiatal lány vértanúságára, másrészt arra, hogy 2025 áprilisától boldogként fogja tisztelni a Katolikus Egyház.

Kommunikációs szempontból a digitális tartalomkialakítás is fontos elem. Bódi Mária Magdolna esetében is cél volt egy olyan felület, azaz honlap kialakítása, ahol a fiatal vértanú életét, személyiségét, boldoggá avatásának folyamatát megismerhetik, emellett magához a boldoggá avatáshoz kapcsolódó előkészület híreit, eseményeit is megtalálják majd az érdeklődők. A honlap elérhetősége: bodimariamagdolna.hu

Bódi Mária Magdolna arculatának kidolgozásával a Veszprémi Főegyházmegye a Salt Communicationst bízta meg, akik két évvel ezelőtt elkészítették a Veszprémi Főegyházmegye központi arculatát is.

A Veszprémi Főegyházmegye szintén Bódi Mária Magdolna kultuszának erősítésére utazókavicsokat indított korábban. Szeretettel várják az ezekről készült fotókat az erre a célra létrehozott Facebook-csoportba – #Bódi Mária Magdolna utazókavicsok – , ha pár gondolatot is írnak mellé a feltöltők, azt különösen megköszönik.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

