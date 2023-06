Új posztulátora van Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének

Isten szolgája Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének korábbi posztulátora, Kovács Gergely az érseki kinevezést követően már nem tölthette be a posztulátori tisztséget, mivel kinevezése által az ügy tulajdonosává (actor) lett. A szenttéavatási eljárás folytatásához olyan, a Szentek Ügyeinek Dikasztériuma által képzett szakembert kellett találni, aki a per jelenlegi, római szakaszában a legszakszerűbben, leghatékonyabban tudja elvégezni a szükséges munkát. Fontos szempont volt az is a posztulátor kiválasztásánál, hogy terjedelmes dokumentációról és egy már 30 évnél hosszabb ideje tartó ügy továbbviteléről van szó.

Kovács Gergely érsek Cristiana Marinellit nevezte ki Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének új posztulátorává, aki a megbízó iratot már bemutatta az illetékes dikasztériumnak.

*

Cristiana Marinelli Rómában élő, olasz anyanyelvű, kétgyermekes családanya. 2015 óta okleveles posztulátor. Több szenttéavatási ügyben közreműködött. Jelenleg Bálint Sándor és Bódi Mária Magdolna ügyének római posztulátora is. Ez utóbbit is Kovács Gergelytől vette át, aki érseki kinevezéséig volt az ügy római posztulátora.

Cristiana Marinelli átvette Kovács Gergely érsektől Márton Áron szenttéavatási ügyének iratait; részletesen átbeszélték a további teendőket, és a dokumentáció tanulmányozását is elkezdte.

Az új posztulátor augusztusban ellátogat Erdélybe, hogy megismerje Márton Áron püspök életének helyszíneit, életszentségének hírét és élő örökségét megtapasztalhassa. A gyulafehérvári főegyházmegye híveinek augusztus 26-án, a csíkszentdomokosi Márton Áron-megemlékezésen mutatkozik be.

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye; Romkat.ro



Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; MTI; Romkat.ro

Magyar Kurír