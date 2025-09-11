Új püspököt szenteltek a XIV. Leó által létrehozott egyházmegyében Kínában

Július 8-án Leó pápa felszámolta a xiwanzi és xuanhuai egyházmegyéket, létrehozva az új zhangjiakoui egyházmegyét. Első püspökévé a kínai kormánnyal kötött ideiglenes megállapodás keretében Joseph Wang Zhengui atyát nevezte ki, akit szeptember 10-én szenteltek püspökké.

A 62 éves Joseph Wang Zhengui prelátusnak a zhangjiakoui egyházmegye első püspökévé szentelésével lezárult a XIV. Leó által két hónappal ezelőtt megkezdett folyamat. Július 8-án – „azzal a vággyal, hogy előmozdítsa az Úr nyájának lelkigondozását és hatékonyabban gondoskodjon lelki javáról” –, ahogy a Vatikán Sajtóirodája tájékoztat – a pápa felszámolta a xiwanzi és xuanhuai egyházmegyéket, és beolvasztotta azokat az új egyházmegye területébe, amely Hopej tartomány része, és Pekinggel határos.

Szintén július 8-án Leó pápa kinevezte Wang Zhengui prelátust a zhangjiakoui egyházmegye püspökévé, „miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében” – olvasható a hivatalos közleményben.

Az új püspök

A szerdán felszentelt új püspök 1962-ben született. 1984 és 1988 között a hopeji Tartományi Szemináriumban tanult. A következő két évben lelkipásztori gyakorlatot végzett a qujiazhuangi plébánián. 1990. május 24-én a xianxiani egyházmegye papja lett, és ugyanahhoz a plébániához rendelték, ahol 1991-ben plébánossá nevezték ki. Ezt követően a xuanhuai egyházmegyében szolgált.

Az új egyházmegye

A XII. Pius pápa által 1946. április 11-én alapított xianhuai és xiwanzi egyházmegyék felszámolásával az új zhangjiakoui egyházmegye teljes területe 36 357 négyzetkilométer, lakossága pedig 4 032 600 fő, akik közül közel 85 ezer a katolikus, akiket 89 pap szolgál.

