Újra megnyílt az egykori minorita rendházban kialakított nyírbátori Báthori István Múzeum

Az épületet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg. Az eseményen Babály András, a minorita templom plébánosa is részt vett, valamint a város görögkatolikus és református felekezetének vezetői és egyéb közjogi méltóságok, érdeklődők.

Az ünnepségen köszöntő beszédet mondtak Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára; Simon Miklós országgyűlési képviselő; Máté Antal, Nyírbátor polgármestere; Hammerstein Judit, az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) általános főigazgató-helyettese. A fogadáson pohárköszöntőt mondott Báthori Gábor, az MNMKK MNM Báthori István Múzeumának igazgatója.

Az ünnepi esemény első részét a város gótikus-barokk római katolikus minorita templomában tartották, majd a megáldás és a szalagátvágás után a jelenlévő vendégek tárlatvezetésen vettek részt a múzeumban.

„A templomban több volt, mint pap, az Államban több volt, mint király, a csatában több volt, mint katona, a köz szabadságának védelmében több volt, mint polgár, a barátság ápolásában több volt, mint barát.” – Marcin Kromer, a lengyel királyság hercegprímása, kora egyik legtanultabb teológusa és történetíróként becsült kortársa mondta ezt Báthorynak. Hammerstein Judit főigazgató-helyettes ezeket a fejedelmet méltató sorokat idézte fel, amely a Báthory István nagyfejedelem által alapított Vilniusi Egyetem (egykori jezsuita akadémia) falán látható. Majd kifejtette, hogy nemcsak egy épület felújítását ünnepeljük, hanem a Báthory-kultusz is méltó helyre kerül a magyar identitás- és emlékezettudatban.

Máté Antal polgármester többek között a templomépítő, kenyérmezei hőst, Báthory Istvánt méltatta, akinek az oszmán török sereg fölött aratott győzelme nemcsak Nyírbátor, Magyarország, de egész Európa számára nagy jelentőséggel bírt. A nyírbátori két (református, római katolikus) templomot is ő építtette. A polgármester megemlékezett Kelemen Didák minorita szerzetesről, rendi elöljáróról is, aki nemcsak felújította, újjáépítette a nyírbátori katolikus templomot, hanem mellette rendházat épített, ahol később a Báthori István Múzeumot alakították ki, és emellett sok intézményt hozott létre az országban.

Závogyán Magdolna államtitkár elmondta, a Báthory-család évszázadokon át vezető szerepet töltött be az ország történelmében. Nemcsak uralkodót adott Lengyelországnak, és hadvezéreket, államférfiakat, egyházi méltóságokat, hanem a kultúra bőkezű mecénásai, a hazai művelődéstörténet máig meghatározó alakjai is voltak. A múzeumnak otthont adó középkori alapokon nyugvó kolostori épület erősíti a Báthoryak kultuszát, ez nemcsak országos, hanem közép-európai jelentőségű is.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

