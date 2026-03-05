Ülésezik az Ukrajnai Püspöki Konferencia

A háromnapos tanácskozás során a püspökök javaslatokat hallgatnak meg, elmélkednek és döntéseket hoznak az Egyház háborús körülmények közötti működéséről. Többek között megvitatják a katonák és családjaik lelkipásztori gondozását, a megszentelt életet élők szolgálatát (a női és férfi szerzetesi tanácsadó testületek képviselői részvételével), valamint a Caritas-Spes vallási misszió tevékenységét a háború idején.

Az ülésre meghívást kapott Wiesław Lechowicz, a Lengyel Hadsereg tábori püspöke, valamint Rafał Kaniecki őrnagy, a Lengyel Katonai Ordinariátus tábori lelkésze.

A püspökkari ülés este zsolozsmával kezdődött, amelyet a püspökök és a vendégek testvéri találkozója követett.

Másnap reggel Ukrajna főpásztorai szentmisére gyűltek össze, amelyet Visvaldas Kulbokas érsek, Ukrajna apostoli nunciusa mutatott be.

Homíliájában Visvaldas érsek így szólt a jelenlévőkhöz: „Feladatunk nemcsak az igehirdetés, hanem az emberek szolgálata is. A szolgálat sohasem könnyű, hiszen meg kell érteni az embert, át kell érezni a helyzetét, fel kell ismerni a szükségleteit. Éppen ezért van szükségünk a szentségre, hogy meghalljuk, mit mond nekünk az Úr, és merre irányít bennünket.

Egy másik fontos szempont: ne önmagunkat keressük, hanem az embereket, hogy szolgálhassunk nekik. Az Úr azt akarja, hogy mindig emlékezzünk: ő az egyetlen Atya és tanító, aki mindnyájunkat vezet” – hangsúlyozta a nuncius.

A plenáris ülés a Jézus Szentséges Szívéhez szóló közös imával vette kezdetét, amelynek évét idén ünnepélyes keretek között tartják Ukrajnában.

