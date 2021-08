Ünnepeljünk együtt Budapesten! – 12 hírnök, 12 beszélgetés a NEK-re való készület jegyében

Karnyújtásnyira vagyunk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszustól, melynek szeptember 5–12. között Budapest ad otthont. A találkozás ünnepére készülünk. Találkozni szeretnénk az Oltáriszentségben velünk lévő Jézussal és egymással. Ebben a találkozásban segítenek azok a hírnökök, akik az apostolok mintájára küldöttek.

Válasz az isteni szeretetre

Baricz Gergő zenész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Csókay András idegsebész, Dolhai Attila színész, Kubik Anna színész, Lackfi János költő-műfordító, Petrás Mária népdalénekes-képzőművész, Pindroch Csaba színész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes népzenész, Szikora Róbert zenész és Ürge-Vorsatz Diána fizikus. Mindannyian katolikusok, küldöttek. Közös bennük, hogy életükkel is választ adnak arra az isteni szeretetre, amely megteremtette a világot és amely már anyjuk méhében szőtte őket. Egyetértenek abban, hogy életükben fontos, megismételhetetlen állomás, mérföldkő a kongresszus.

Kimondatlan tanúságtételek

Ebben a tizenkét részes beszélgetéssorozatban olykor kimondva, olykor kimondatlanul tanúságot tesznek az életüket formáló, mindannyiunkra gondot viselő Istenről. Mesélnek az életükről, munkájukról, szolgálatukról, családjukról. Arról, hogy mi jelent számukra örömet, és mi nehézséget. És buzdítanak: ünnepeljünk együtt Budapesten!

Rátalálni az igazira

A kongresszusra készülve sokan sokféleképpen gondolkodtunk a találkozóról: hol az olimpiához, hol a Tábor-hegyi tartózkodáshoz hasonlítottuk azt. Baricz Gergő a beszélgetés folyamán nem várt hasonlatot fogalmazott meg. Tekintsünk a világeseményre „randiként”. Készüljünk azzal az izgalommal, elvárásokkal, ami miatt randizni indulunk: életünk jobb és boldogabb lesz úgy, hogy rátalálunk az igazira.

Jézus asztalánál

A szervezők a hosszas és alapos készülettel gondoskodtak a virágról, hogy minden adva legyen, semmi se zavarja meg a nagy pillanatot. Jézus asztalt terít a találkozásra. Az oltár asztalát, mely jelképesen meghosszabbodik a kongresszus minden percében, minden eseményén. Egy olyan asztalhoz ülhetünk le, ahol jó együtt lenni.

Közelebb Jézushoz, közelebb egymáshoz

12 hírnök – 12 beszélgetés. Közös bennük, hogy tudják, ha közelebb lépünk Jézushoz, akkor egymáshoz is közelebb lépünk. Ha közelebb lépünk egymáshoz, Jézus felé is tettünk egy fontos lépést. Ha pedig távolodunk Jézustól, egymástól is távolabb kerülünk. És fordítva. Adjunk esélyt Jézusnak és egymásnak, vegyünk részt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, tegyünk tanúságot együtt: Minden forrásom Belőled fakad!

Az első beszélgetést Lackfi János költővel holnap, augusztus 18-án nézheted és hallgathatod meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus YouTube-csatornáján!

Forrás: Iec2020.hu

Fotó: Veres Ádám/Magyar Katolikus Rádió

Magyar Kurír