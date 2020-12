Útravaló – 2020. december 26.

Az Isten szeretet. A keresztény életnek ez az alapigazsága valósággá vált ott, a betlehemi barlangistállóban, hiszen az ember kezével tapintotta a megtestesült Istent. Aki ennyire hisz a végtelen Szeretetben, fenntartás nélkül neki tudja adni magát. Így hitt, és így adta magát Szent István első vértanú is, akiről ezen a napon megemlékezünk. Vértanúsága az Isten szeretetére adott leghitelesebb válasz. Haláláig megtartotta a hitet Jézusban, aki azért jött, hogy őt üdvözítse. Ma is hány testvérünk adja életét Jézusért a világban! Mennyi a hitéért bebörtönzött, megalázott ember! Jézus neked is megmutatta Isten szeretetét. Kész vagy-e tanúságot tenni erről a szeretetről? Akár életed árán is?

Magyar Kurír