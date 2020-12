Útravaló – 2020. december 28.

Az Aprószentek „nem szavakkal, hanem halálukkal” ünnepelték Isten dicsőségét. A napkeleti bölcsek látogatása után, a hatalmát féltő Heródes tehetetlen dühében megöletett Betlehemben minden két éven aluli fiúgyermeket, abban a reményben, hogy az újszülött Messiás is közöttük van. Jézusért adják életüket, bár nem tudnak Jézusról. Karácsony örömét és békéjét ma is mennyi halál árnyékozza be a világban! Ma is számtalan Heródes van, aki hatalmát, kényelmét, előmenetelét féltve kegyetlenül megöli a magzatokat. Hányan kíméletlenek a megszületett kisgyermekekkel kapcsolatban! Mennyi gyermek éhezik a világban vagy akár ott, a családodban is. Nem csak a testi éhség okozhat halált…

