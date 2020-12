Útravaló – 2020. december 3.

„Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette.” A mai, technikailag fejlett világban is érezzük a természet erőinek való kiszolgáltatottságunkat. Máskor váratlan események átírják életünket. Elképzeléseink meginognak és homokra épült házként összeomlanak. Jézus házról, szikláról, építkezésről beszél. Hisszük, hogy Isten az örökké megmaradó szikla, akire érdemes életet, hazát és otthont építeni. De nem elég csak mondani: „Uram, Uram!”, hanem konkrét tetteinkkel is építkeznünk kell, kapcsolódásunk a tetteink. A megélt evangélium köti életünket a sziklához. Ma mit teszel azért, hogy kapcsolódj Isten akaratának sziklájához?

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír