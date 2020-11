Útravaló – 2020. november 16.

A názáreti Jézus keresztülvonul a történelem színpadán. A hatalmasok és a gazdagok megpróbálják elcsitítani a rá váró tömeget, a Jézust követelőkkel együtt. Miért is volna rá szükséged? Fogd be a szád! De a kereső és a rászoruló ember hangját nem lehet elhallgattatni. Sőt! Minél jobban kínálják neki e világot, annál jobban kiált az Úr után. Jellemző az elbeszélésben, hogy egy vak ember kiabál, akiről azt mondják, hogy világtalan. Pedig nem világtalan, hanem vak létére a fülével lát mindent. Jézus megáll a forgatagban, és bosszantó kérdést tesz föl: „Mit akarsz? Mit csináljak veled?” Első hallomásra ennél kihívóbbat már nem is kérdezhetne. Láss! – feleli Jézus, mert nem e világ és nem a tömeg gyógyít meg téged, hanem a hited. A látását azonnal visszanyerő ember a feltámadás tanújává válik. A tömeg tömegként viselkedik: tátja a száját és dicséri Istent.

