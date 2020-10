Útravaló – 2020. október 17.

Micsoda szépet kíván Szent Pál az efezusiaknak! „Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ő a szenteknek készített, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma fölöttünk, akik hívőkké lettünk.” Mi mást is kívánhatnánk magunknak is? Hiszen szükségünk van világosságra, hogy tisztán lássunk, reményre, hogy a földies bajaink ellenére is Isten valódi és igaz tanúi tudjunk lenni. Milyen jó volna, ha egyre jobban megismernénk, és örülni tudnánk annak az örökségnek, amit Istentől kaptunk, és milyen nagyszerű, hogy Isten hatalma velünk és mellettünk van! Kísérjen ma bennünket ez a nagyszerű kívánság, ismételgessük magunkban, hogy megérezzük a jókívánság erejét.

Magyar Kurír