Útravaló – 2021. augusztus 14.

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó – juthat eszünkbe a mai ószövetségi olvasmány hallatán. Józsue ismeri a népet, tudja, hogy állhatatlan, hogy könnyen tud hűtlenné válni Istenhez. Ezért is állít emléket az ígéretüknek: „ez a kő szolgáljon bizonyságul ellenetek”. Sok helyen üresek ma a templomok Európa-szerte és hazánkban is, megkoptak őseink keresztjei az utak mentén. Figyelmeztető jelek ezek, és ellenünk tanúskodnak: vajon úgy éljük hitünket, vallásunkat, hogy az megszólít másokat is, mások is hívő emberré akarnak válni? Keresztségi ígéreteink, a szentségekhez járuláskor tett ígéreteink szép szavak csupán vagy valóban Istennel való, megtartott és megélt szövetség?

Magyar Kurír