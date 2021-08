Útravaló – 2021. augusztus 2.

Isten vándorló népének útja olyan, mint az ember élete. Isten parancsára útnak indul, csodák és jelek kísérik, mégis ismeretlen utakon és sokféle nehéz helyzeten kell átmennie. Természetesen azoknak is, akik a vezető szolgálatát vállalták. Megtisztelő, de sokszor nehéz feladat: zúgolódó, éhes nép. És ott van Jézus parancsa is: „Ti adjatok nekik enni!” Mózessel együtt kell sóhajtaniuk: „Én egyedül nem viselhetem a nép gondját, felülmúlja erőmet.” Ilyen lelkület kell egy közösség vezetőjének, aki Isten parancsa szerint akarja szolgálni a népet. Az Istenbe vetett bizalom, a Jézus Krisztushoz való közelség, az ő áldása fogja táplálni a népet, és nem is akárhogy – még maradék is lesz, hogy valóban mindenkinek jusson.

Magyar Kurír