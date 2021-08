Útravaló – 2021. augusztus 21.

Nagy dilemma manapság: kinek higgyünk? És ezzel karöltve jár az ősi kérdés is: mi az igazság? Jézus ma figyelmeztet: van objektív igazság. Isten igazsága, tanítása nem a tanítótól függ, nem attól, aki mondja, hirdeti. Sokszor halljuk: Istenben hiszek, de az Egyházban nem. Vigyáznia is kell az Egyházban szolgálóknak: nem kétség, hogy életünk a legnagyobb tanúság. De az ítélkezés Isten dolga, és nem a mienk. Az ítélkező is felmagasztalja magát, és javító szándéka kudarccá lesz: önmagával és másokkal szemben is. Meg kell tanulnunk a helyes önértékelést, meg kell tanulnunk, hogy az igazsággal önmagában semmire sem megyünk. Az igazság csak Istennel együtt éri el célját, és ő tanít meg igazán annak helyes használatára.

Magyar Kurír